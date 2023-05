Stacciaminaccia La letteratura aiuta l’infanzia

Stacciaminaccia, Festival della letteratura per l’infanzia organizzato dal Comune di Fermignano, arriva alle ultime due giornate. Tre degli eventi odierni saranno nella Sala Monteverdi: alle 11, “Musicando dalla testa ai piedi“, laboratorio di filastrocche per bambini di 3 o più anni con Alessandra Morini; alle 16, “Si vede, si sente, si suona“, esplorazione sonora sempre con Morini, per bambini di 6 o più anni; alle 17,30 presentazione del libro “Il faggio per me“, con passeggiata, insieme ad Alessandro Riccioni. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, in via Roma 16 “Italic officina aperta“, con dimostrazione e stampa, e alle 20,30, nella Biblioteca Bramante, lettura multilingue per bambini e adulti.

Sempre lì, domani, alle 10 laboratori creativi per bambini di 0-6 anni e alle 16 “Le parole nella musica, la musica nelle parole“, con Lorenzo Meazzini e Irene Vergini per età 3-5 anni. Alle 17, nella Sala montevrrdi ci sarà lo spettacolo “Le avventure di Arcatown“, di Labo Centro Studi, e alle 18,30 in piazza Garibaldi l’esibizione musicale “Io s(u)ononoi suoniamo“, con l’Istituto Harmonia. Chiusura alle 20,30, nella Sala Bramante: Alessio Torino dialoga con Milena Scaramucci sul libro “Cuori in piena“.