Stacciola riabbraccia la storica statua sacra

Sarà una giornata di festa e di grande emozione, domani, per la gente di Stacciola, che potrà riabbracciare dopo oltre 7 anni l’amata statua della Madonna del Rosario e lo farà in occasione della visita pastorale del vescovo di Senigallia Franco Manenti, sotto la cui diocesi ricade la parrocchia di Mondolfo di Santa Giustina, che comprende anche la storica frazione sancostanzese di Stacciola. L’appuntamento è in chiesa per le 9,30, con la Santa Messa.

La preziosa statua lignea, risalente al 1500, di autore ignoto, ritorna nella sua ‘casa’, la chiesa di San Giovanni Evangelista, nella piazzetta centrale di Stacciola, dopo sette anni e mezzo durante i quali é stata sottoposta a importanti restauri condotti dagli studenti dell’Università di Urbino del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, sotto la direzione della Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Pesaro-Urbino e Ancona. Un lavoro che ha riportato all’antico splendore l’opera, alta circa un metro e mezzo e che gli abitanti di Stacciola ricordano sempre collocata in una teca all’altare maggiore della chiesa, fino a quando venne tolta, a fine 2016, per consentirne il restauro. Un’assenza forte, tanto che, poco dopo la sua rimozione, fu la stessa comunità, che per altro ha contribuito in modo determinate anche alla copertura dei costi del restauro, a voler mettere al posto della statua una sua gigantografia. Adesso, finalmente, quella foto è stata tolta e tornerà l’opera originale, che tutti gli ‘staccioletani’ e anche tante altre persone devote all’immagine della Madonna del Rosario potranno riammirare a partire da domattina. A eseguire il restauro della statua, come detto, sono stati gli studenti dell’Università di Urbino del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, che hanno anche svolto approfonditi studi sull’opera, legata alla nobile famiglia dei conti Maurizi da Tolentino, per secoli feudatari di Stacciola, i quali la vollero per la loro cappella palatina, oggi chiesa di San Giovanni Evangelista. Domani la cerimonia eucaristica, che coinciderà con la riconsegna alla comunità della statua, vedrà accanto al vescovo Manenti anche il parroco di Santa Giustina di Mondolfo don Emanuele Lauretani, e a seguire il rito, con gli occhi inevitabilmente verso di lei, la Madonna del Rosario, finalmente tornata al suo posto, sono attesi molti fedeli della vallata.

