Stadio Benelli e Villa San Martino Due restyling sportivi in uno

di Luigi Luminati

L’uno-due sugli impianti sportivi calcistici è compiuto. Il Comune ha deliberato di mettere insieme i lavori di ristrutturazione dello stadio "Benelli", per un importo complessivo di 900 mila euro, con i lavori di ristrutturazione del campo da calcio a 11 di Villa San Martino per un ulteriore importo complessivo di 657 mila euro. Anche se risulta difficile capire cosa c’entri la ristrutturazione delle tribune della vecchia Prato al Benelli, destinate ad ospitare gli uffici dell’Aspes, con il risanamento definitivo del campo da calcio in sintetico di via Togliatti nell’impianto di Villa San Martino. Ma tant’è.

La delibera del Servizio Opere Pubbliche ha messo insieme una procedura negoziata con tanto di sorteggio per il Benelli a lavori considerati analoghi per la ristrutturazione del campo da calcio di Villa San Martino. Fatti due conti parliano di un milione e trecentomila euro di lavori complessivi che sono già stati assegnati nell’appalto di gara che ha visto prevalere la “Delfino Sport srl“, con sede legale a Mosciano Sant’Angelo (provincia di Teramo), attraverso un ribasso del 5,10%, offerta subordinata alle verifiche del regolare possesso dei requisiti.

Il raggruppamento progettuale è composto dall’ingegner Amedeo Fioravanti di Montelabbate in qualità di mandatario e dall’architetto Guido Lampieri di Giulianova in qualità di mandante, che si occuperanno della progettazione dei lavori di ristrutturazione del "Benelli" e della ristrutturazione del campo sportivo di Villa San Martino. Definiti gli incarici di progettazione e l’assegnazione del duplice appalto va sottolineato anche che il responsabile tecnico del procedimento è il geometra Loris Pascucci del Servizio Manutenzione e Viabilità del Comune.

Appare evidente che l’amministrazione comunale ha voluto mettere insieme tutti i lavori relativi ad impianti sportivi calcistici. Legando all’intervento sul "Benellli" a quello sul campo sportivo di Villa San Martino. Con l’idea di coinvolgere un’unica ditta su lavori di una certa importanza e di un impegno parallelo sia a livello sportivo che a livello di appalto.

Determinata l’aggiudicazione dell’appalto con il criterio del minor prezzo, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare i lavori analoghi ed ulteriori attraverso una procedura negoziata dopo l’effettuazione di un duplice sorteggio. Operazioni tecniche ed amministrative complessivamente effettuate tutte nel mese di maggio. Così che la ditta Delfino Sport srl di Mosciano Sant’Angelo dovrà completare tutti i lavori di ristrutturazione, sia allo stadio Benelli, sia al campo sportivo di Villa San Martino. Sperando di riuscire a timanere nei tempi previsti da due appalti così uguali.