Stadio, Biancani in campo: "Luci pronte per giugno. La Vis giocherà in casa. Curve: non ci sono soldi"

Una conferenza fiume per mettere in riga tutti gli argomenti e replicare al presidente Bosco. Il sindaco Biancani, assieme agli assessori Pozzi e Dalla Dora, ha messo in riga tutti gli argomenti, con una premessa: "Siamo aperti, come sempre lo stiamo stati, a un confronto con il presidente Bosco".

Questione di forma. Biancani ha voluto aprire la conferenza con una osservazione sui modi. "Come istituzione comunale non possiamo accettare i toni usati dal presidente Bosco: minacce inaccettabili nei confronti delle istituzioni, sbagliati i toni e i contenuti. Non è possibile dare ultimatum al Comune, né dire che se non si realizzano lavori il presidente può stancarsi e lasciare. Questo semplicemente perché siamo stati sempre in linea. Lo abbiamo ascoltato e lui ha ascoltato noi, ci siamo confrontati sulle tematiche e abbiamo cercato di trovare soluzioni. Il Comune non è un bancomat. Voglio sperare che il suo sia stato uno sfogo, ma come amministrazione non accettiamo i toni con cui è stato fatto e auspichiamo riprenda un dialogo costruttivo come sempre".

Questioni di sostanza. Biancani è quindi entrato nel merito, mettendo a fuoco il primo problema, quello delle luci: "Cadiamo dalle nuvole a sentire che al Benelli non è stato fatto nulla per le luci. Certo che si sta facendo quello che era previsto. Stiamo seguendo semplicemente l’iter burocratico dopo la richiesta avanzata dalla società di mettere a norma l’impianto delle luci senza il quale la squadra non si poteva iscrivere al campionato. Proprio in accordo con la società, e dopo una dettagliata corrispondenza vicendevole, abbiamo chiesto al Comune di Carpi di poterci dare ospitalità e dunque di potere garantire alla Vis l’iscrizione al campionato di serie C. Ma è stato una sorta di espediente, un passaggio che nulla toglie alla sostanza dei fatti che è questa: il collaudo delle luci è previsto per il 30 giugno prossimo, se al momento non si vedono lavori è perché dobbiamo rispettare alcuni tempi tecnici. Però le luci ci saranno e la Vis giocherà regolarmente il campionato al Benelli. Per questa operazione abbiamo investito trecentomila euro, già messi a bilancio e approvati. Questo è l’ennesimo esempio di quanto questa amministrazione comunale, come le altre, sia attenta anche al calcio".

Problema capienza e incassi mancati. "Facciamo i complimenti al club per i risultati – ha aggiunto Biancani – ma non abbiamo per quest’anno altri soldi per realizzare una o due curve che consentano di allargare la capienza. Non sono previsti perché abbiamo un taglio dal ministero che ci costringe a stare attenti a tutto. Come sindaco e come Giunta dobbiamo dare priorità anche ad altre problematiche cittadine: le buche nelle strade, le scuole ed altre. Il prossimo anno vedremo".

V Park Villa Fastiggi. Biancani ha confermato che "il Comune è in prima linea, abbiamo investito per il nuovo centro sportivo della Vis un milione e duecentomila euro. Abbiamo pagato e aspettiamo che la Vis Pesaro prenda in gestione il tutto e inizi a pagare il canone di affitto. Siamo i primi ad essere interessati a che i lavori si concludano. Come da documentazione però, la Vis ci ha comunicato di avere subappaltato alcuni lavori e siamo in attesa che ci dicano che essi sono finiti. E’ la Vis che ce lo deve dire, non il contrario. Anche in questo caso abbiamo sempre dato massimo disponibilità e continuiamo a farlo".

Stadio nuovo. "Se non abbiamo venduto le aree della Torraccia – ha detto Biancani – che hanno un valore di otto-dieci milioni di euro, è perché abbiamo a cuore la richiesta della società di realizzare uno stadio nuovo e in merito avremo anche un prossimo incontro con Bosco. E’ chiaro che il Comune non ha soldi per farlo e che lo deve fare il privato, però mettiamo a disposizione le aree. Nel momento in cui la società ci dirà che questo non è possibile, allora potremmo pensare di vendere quelle aree e di mettere a disposizione una cifra per la ristrutturazione del vecchio Benelli. Sul quale però non vogliamo più investire finché non si chiarirà questo aspetto: lo stadio nuovo è una prospettiva concreta o no?"

Due pesi e due misure. Decine di milioni spesi per il nuovo palas e per il restauro del vecchio e non per il nuovo stadio. Il sindaco ha chiarito: "Quelli erano altri tempi, il nuovo palas entrava in operazioni virtuose che l’amministrazione di allora ha saputo valorizzare. Quanto al vecchio palas, è una struttura che servirà per altri scopi alla città".

Messaggio finale. "Resettiamo tutto e torniamo a discutere in modo costruttivo, questa amministrazione è disponibile più che mai ad incontrare il presidente Bosco a cui vanno fatti i complimenti per la bellissima stagione".

Davide Eusebi