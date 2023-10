Stadio comunale “Marcello Bonci“ appena rimesso a nuovo

In attesa di sapere novità dal giudice sportivo per il ricorso relativo alla storia di Riggioni squalificato (ai playoff della stagione scorsa) che non poteva giocare nell’Alma, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria delle tribune dell’impianto comunale “Marcello Bonci“. Il Comune ci ha speso 227mila euro: i lavori sono consistiti tra l’altro anche nella stuccatura dei ferri in evidenza, nella impermeabilizzazione dei seggiolini con prodotti certificati e nella verniciatura con i colori sociali (bianco-azzurro), sia nella parte esterna che in quella che dà sul campo. Nei prossimi giorni verranno installati i seggiolini nella parte centrale. Finora quando pioveva si verificavano delle consistenti infiltrazioni di acqua: con questo intervento il problema dovrebbe essere finalmente eliminato, garantendo dei locali idonei e dignitosi sia ai padroni di casa che agli ospiti. Va detto che si tratta solo di un primo stralcio, perché sono in progetto altri investimenti non solo per il Bonci, ma anche per altri impianti: per esempio il fotovoltaico da collocare sopra la tribuna, il campo da calcio in sintetico, gli infissi nuovi per il palazzetto dello sport, l’ampliamento della struttura dedicata al tennis. Commenta il vicesindaco Chiarabilli: "Fossombrone è in grado di svolgere un ruolo anche per i comuni vicini, garantendo importanti servizi sportivi, anche per i ragazzini, a prezzi estremamente contenuti".

a. bia.