Stadio, la palude dei lavori. La palla passa alla società

Quanto può restare uno stadio "Mancini" senza il settore Gradinata e con l’obbrobrio di spalti recintati e fatiscenti? Se lo domandano di consiglieri del gruppo consigliare "Movimento 5 Stelle" Francesco Panaroni, Giovanni Fontana e Tommaso Mazzanti che hanno presentato una interrogazione al sindaco Seri per chiedere in buona sostanza quanto tempo dovrà ancora passare per vedere completato lo stadio dove gioca l’Alma Juventus Fano, la principale squadra cittadina. In attesa di una risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale in Consiglio comunale, il quadro è "avvilente". Come evidenziano i tre consiglieri 5 Stelle.

Dopo aver premesso che da anni oramai la gradinata della stadio "Mancini" è inagibile e che pur militando l’Alma Juventus Fano nel campionato di serie D è doveroso avere "uno stadio degno del suo nome", domandano se ci siano speranze di rivedere dopo anni uno stadio dalle fattezze normali a Fano. Legittima aspirazione visto che, come ricordano gli stessi consiglieri, sono state stanziate centinaia di migliaia di euro per il suo abbattimento e la successiva ricostruzione.

L’assessore Cristian Fanesi ha in più d’una occasione confermato che "il Comune ha in piedi uno stanziamento di 470mila euro per la ristrutturazione della Gradinata ma aspetta le decisioni definitive della società di calcio". Infatti, l’Amministrazione, di fronte alle richieste dell’Alma di avere un proprio centro sportivo, aveva lasciato l’ultima parola circa la priorità degli interventi alla stessa società granata. Il presidente Mario Russo aveva ritenuto che rispetto alla sistemazione della gradinata del "Mancini" fosse più urgente creare all’ex campo dei militari un centro con un campo sintetico. A questo scopo, come si ricorderà, è stato presentato dalla stessa Alma un progetto che prevedeva un cofinanziamento pubblico-privato, con il Comune che avrebbe dirottato i 470mila euro per il nuovo impianto necessario per gli allenamenti della prima squadra.

Il progetto, ad oggi, è rimasto sulla carta e non è mai arrivato in Consiglio per la dichiarazione di pubblica utilità in quanto la società granata dopo un certo attivismo si sarebbe raffreddata. Col risultato che i soldi sono ancora fermi e che Fano, terza città delle Marche, si ritrova con un impianto decadente, la sede della società in una casetta di legno e gli spogliatoi appena "rinfrescati". Secondo Panaroni, Fontana e Mazzanti "il rifacimento della gradinata permetterebbe di ricavare sia spogliatoi sia sede societaria nella ’pancia’ della gradinata stessa". Intanto, si fa presente, Pesaro ha rifatto nuovo il "Benelli". E Fano?

s.c.