Stagionali sì, ma non soltanto

Il ristorante Chigio Country House a Pesaro (in strada di Ciarciano) cerca un bagnino di salvataggio per le piscine presenti nella propria tenuta e un cuoco per servizio di pranzo o cena da inserire nello staff del ristorante della struttura. Per la prima candidatura, riferita al bagnigo di salvataggio, sarà necessario essere in possesso del brevetto da bagnino e si richiede che il candidato sia automunito. Si propone un contratto con orari mattutini o pomeridiani: dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20, a partire da giugno. Per la seconda candidatura si richiede, ancora una volta, di essere automuniti e si propone un orario dalle 10 alle 16 e dalle 17 alle 23. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: email [email protected] o al numero di telefono 0721 6303813.

Azienda di commercio nel settore alimentare e industriale con sede a Pesaro cerca un addetto commerciale per la promozione di prodotti e la raccolta di ordini da parte dei clienti, che sia automunito, in possesso di patente B, con diploma di scuola superiore e con la disponibilità di svolgere trasferte su tutto il territorio provinciale. Il lavoro proposto è di tipo autonomo e con orari da organizzare in, appunto, autonomia. È preferibile esperienza pregressa nel settore commerciale, conoscenze informatiche discrete e una minima conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: email [email protected] o al numero di telefono 0721 6303813.