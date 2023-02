Stagionali sottopagati, l’Anpi lancia l’allarme

"Basta con la retorica dei giovani fannulloni, che preferiscono il divano ad un posto di lavoro stagionale o nella ristorazione. Per trovare personale vanno applicati i contratti nazionali e rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo".

L’Anpi, con l’avvicinarsi della stagione estiva, rilancia il tema del lavoro turistico stagionale, sottopagato, e della difficoltà delle imprese alberghiere e della ristorazione di reclutare personale. Roberto Fiscaletti della Cgil Commercio, Turismo e Servizi ha fornito alcuni dati significativi "sulla retribuzione media stagionale percepita nelle Marche pari a 4199 euro lordi all’anno, al di sotto della media nazionale che è di 5478 euro lordi. Le Marche si posizionano al 13esimo posto dietro la Campania (decima) e la Sardegna (nona) e lontanissimi dal Trentino Alto Adige che è al primo posto con 8697 euro annui lordi. Leggermente più alte le retribuzioni annue nel settore della ristorazione: "Le Marche – fa notare Fiscaletti – sono sempre al 13esimo posto con 5466 euro lorde contro la media italiana di 6351 euro. I dati sono riferiti al 2020 e, seppur condizionati dallo straordinario intervento della casa integrazione, parlano di un uso diffuso dei part-time fittizi". In sostanza i dati dimostrano, secondo Fiscaletti, che "i lavoratori stagionali non si trovano perché sono sottopagati, mentre i giovani chiedono salari dignitosi. La conseguenza di tutto ciò è che a tali condizioni il settore del terziario turistico rischia di non essere più attrattivo per una parte dei lavoratori che preferiscono spostarsi verso l’industria". Quello che è emerso dall’incontro promosso ieri dall’Anpi "è che pur in presenza di imprese corrette, nel settore della ristorazione si registra un deficit culturale sull’applicazione delle regole e dei contratti nazionali". Secondo la capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri: "E’ inconcepibile che i giovani siano definiti fannulloni. Si ripete quanto già avvenuto lo scarso anno quando si attribuivano la difficoltà di trovare gli stagionali al reddito di cittadinanza, ora si dà la responsabilità ai giovani fannulloni". E ancora sul reddito di cittadinanza: "Un provvedimento che l’attuale governo ha deciso di distruggere e che a luglio, quando il salvagente non ci sarà più, esploderà una bolla sociale". Il problema secondo l’Anpi non sono i giovani che vogliono stare sul divano e rifiutano le occasioni di lavoro, ma le retribuzioni inadeguate. "Un ristorante che non rispetta le regole salariali – fa notare il giornalista enogastronomico Alfredo Antonaros – rischia di seguire la stessa logica anche nella scelta di un cibo non di qualità". E ancora Ruggeri: "Se le imprese hanno difficoltà a mettere in regola il personale perché perché il costo del lavoro è troppo alto, forse è il momento di intervenire con la detassazione".

Nessuna intenzione di criminalizzare un settore d’eccellenza come l’enogastronomia, ma la volontà da parte di Anpi di rilanciare l’attenzione "sul rispetto de i contratti di lavoro". "Il diritto al lavoro è un tema a noi caro – conclude Paolo Pagnoni – perché sancito dalla Costituzione di cui l’Anpi è custode".

Anna Marchetti