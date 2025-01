Stagione balneare più lunga di 10 giorni: la richiesta a Pesaro dopo mucillagini e maltempo

Pesaro, 23 agosto 2024 – "Sulla base del Regolamento comunale, le spiagge attrezzate di Pesaro devono rimanere aperte fino al 10 settembre, 10 giorni in più rispetto a quanto previsto dal Regolamento della Regione e gli stabilimenti hanno comunque la possibilità di mantenere la spiaggia in funzione fino al 29 settembre": una “comunicazione di servizio” che Andrea Biancani, sindaco di Pesaro, riporta in vista dell’avvicinarsi dell’ultimatum e dopo le diverse segnalazioni ricevute: "Diversi cittadini - sottolinea - mi hanno contattato sollecitando un’ordinanza che obblighi ad allungare l’attività degli stabilimenti oltre il 10 settembre.

Una richiesta già avvertita gli scorsi anni e che oggi si fa ancor più sentita sia per i giorni di mare saltati a causa delle mucillagini, sia a causa del maltempo registrato a giugno, sia delle esigenze dell’anno da Capitale e dei tanti turisti che riempiono la città, sia perché è vero che settembre, negli ultimi anni, è spesso stato un mese con temperature elevate e bel tempo. Pesaro sta proseguendo nel potenziare e valorizzare la sua vocazione turistica e l’offerta di servizi costanti diventa sempre più centrale. Chiederò quindi all’assessore al Patrimonio Riccardo Pozzi di coinvolgere le associazioni di categoria dei balneari per valutare, insieme, se spostare ulteriormente in avanti la data in cui è possibile iniziare a smontare gli stabilimenti".

Un obiettivo a cui lavorare per rispondere alle esigenze dei pesaresi, che in condizioni di bel tempo non si perdono il mare di settembre, e a quelle degli albergatori, i quali hanno importanti prenotazioni per il prossimo mese e che devono quindi garantire i servizi: "Ma – sottolinea Biancani – non possiamo improvvisare, la scelta va programmata per dare agli stabilimenti il tempo utile per organizzarsi e alle realtà coinvolte di promuovere il servizio". Il sindaco, inoltre, ricorda quanto già messo in campo, ossia che il Comune di Pesaro, nel 2020 (modificando il Regolamento demaniale), ha allungato di 10 giorni l’obbligo, per gli stabilimenti, di rimanere aperti (termine spostato dal 1° al 10 di settembre e anticipato al 1° di giugno) rispetto a quanto previsto dal Regolamento regionale (che indica che le spiagge devono svolgere la propria attività dal 30 giugno al 1° settembre).

Il sindaco sottolinea che "non va trascurato un ulteriore aspetto: se da una parte la richiesta dei cittadini è più che condivisibile, non dobbiamo dimenticarci che poi l’autunno, e il maltempo, spesso arrivano all’improvviso e che quindi non è possibile spingersi oltre una certa data di settembre per garantire agli operatori di smontare ombrelloni e sdraio senza subire danni". "Resta comunque il fatto - conclude Biancani - che l’allungamento della stagione a cui stiamo puntando, richiede la condivisione del progetto con tutti i soggetti che si occupano di accoglienza e servizi per i turisti. Solo così, remando tutti nella stessa direzione, riusciremo a presentare e far vivere la città, al meglio".