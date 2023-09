Stagione boom per le donazioni di sangue

L’estate, si sa, è un periodo particolarmente "magro" per chi ha bisogno di trasfusioni ematiche. Non così all’ospedale Santa Croce di Fano dove questa estate si è riusciti a far fronte bene all’emergenza, grazie all’aumento delle donazioni. "Il 2023 è un anno positivo - snocciola orgogliosamente i numeri il presidente dell’associazione Avis Fano, Giuseppe Franchini -. I numeri stanno tornando a crescere, rispetto alla Pandemia. Ad oggi a Fano sono state raccolte 2813 sacche, 100 in più dello scorso anno, di cui 1837 di sangue intero e 976 di plasma. I donatori sono poco meno di 2400". Più uomini che donne, con maggior incidenza nella fascia d’età che va tra i 40 e i 50 anni. "Calcolando che a 65 70 anni si esce dal ciclo di donazioni - sottolinea Franchini - è molto importante il lavoro che stiamo facendo nelle scuole e nelle aziende, per avvicinare i giovani alla donazione. Questa estate abbiamo avuto già diversi ragazzi del 2005 che hanno verificato l’ipotesi idoneità, sottoponendosi agli esami". Una bella soddisfazione per i volontari dell’associazione fanese, che ha una sezione tutta dedicata alle giovani leve. In questo filone si inserisce quindi l’iniziativa di successo, che da sei anni colora l’estate fanese e che questa estate si è addirittura sdoppiata, per aprire e chiudere la stagione estiva all’insegna della solidarietà e del dono. Dopo il successo di sabato 10 giugno nel circuito MarconiZengarini, torna domenica 10 settembre presso il Parco pubblico di Centinarola (via Monfalcone) #Coloralavita-parte 2 (con ritrovo alle ore 16.00 e partenza ore 17.00) la corsa colorata non agonistica organizzata dal Gruppo Giovani Avis Fano con lo scopo di promuovere la donazione del sangue tra i ragazzi. L’evento, che nelle sue cinque passate edizioni ha avuto la capacità di coinvolgere oltre mille partecipanti dagli 0 ai 99 anni, torna a furor di popolo per ‘macchiare’ di polvere (biodegradabile ed eco-friendly) e felicità tantissimi fanesi. All’interno del parco del quartiere sarà creato un circuito della lunghezza di un chilometro, da percorrere due volte, sia di corsa che camminando. L’importante è vestirsi "a caso": da qui il sottotitolo "Random Edition". "Questa manifestazione - spiega la vice presidente Veronica Verna - nasce per portare colore a chi ne ha bisogno. Questa volta il ricavato sarà devoluto a Casa Serena di Fano per contribuire a far vivere una vita il più normale possibile alle ragazze e donne disabili ospiti della struttura. Non solo. Grazie alla collaborazione con altre associazioni sosterremo la compagna Admo per la donazione del midollo osseo e per completare il cerchio del dono sarà presente anche Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) che fornirà informarsi sulla modalità di iscrizione".

Tiziana Petrelli