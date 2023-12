Stagione concertistica da pienoni

Il Natale del Teatro della Fortuna di Fano raccoglie una varietà di generi musicali ed ensemble strumentali, proposti dalla Fondazione Teatro della Fortuna. Dal 13 a capodanno si alterneranno sul palco una straordinaria pianista figlia d’arte, un complesso bandistico, un coro Gospel americano, uno spettacolo di circo teatro e comicità musicale fino ad arrivare a due famose Orchestre sinfoniche che accompagneranno gli spettatori fino al 14 maggio. Si comincia con la vivacità artistica di Frida Bollani Magoni, musicista ipovedente figlia di Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni, che calcherà il palco il 13 alle 21 assieme al chitarrista e cantautore Albert Eno, nell’evento organizzato da il Paese dei Balocchi e l’associazione culturale Tra le Note (biglietto 15 euro con riduzioni per le scuole, soci Bcc e over 65). Si prosegue il 17 dicembre alle 17,30 con il Concerto di Natale del Complesso Bandistico Città di Fano diretto dal M° Daniele Rossi a favore dell’Oasi dell’accoglienza a cui sarà devoluto l’intero incasso (posto unico 10 euro): uno spettacolo condotto da Anna Rita Ioni che vede come ospite la cantante fanese Clarissa Vichi. Il 27 alle 21,15 si rinnova l’appuntamento col Gospel organizzato dal Fano Jazz Network (biglietti dai 20 ai 30 euro): arrivano, per la prima volta in Europa, i Florida Fellowship Super Choir, una formazione di 100 coristi presente sui più importanti palchi degli Stati Uniti che a Fano sarà rappresentato da una piccolo gruppo di 7 voci. Il 2023 si concluderà con uno spettacolo per famiglie con bambini (adulti 10 euro, fino ai 14 anni ridotto a 5 euro e sotto i 5 anni 1 euro): protagonista il 31 dicembre dalle 22 sarà infatti la Compagnia Nando e Maila con il loro “Sconcerto d’Amore“ uno spettacolo comico musicale in cui fra gag, giocoleria e acrobazie, i due artisti trasformeranno tutto in un’imprevedibile orchestra. Dopo il brindisi di mezzanotte, il Teatro riapre alle 17 per il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini, diretta per l’occasione dal M° Alfredo Salvatore Stillo con le arie più famose di Rossini, Verdi, Donizetti, Mascagni, Puccini e Brahms per la voce del tenore Raffaele Abete. La Stagione concertistica dell’Osr prosegue venerdì 9 febbraio alle 21 con il Concerto di Carnevale diretto dal M° Beatrice Venezi, il 22 marzo con Doppiamente Brahms e il 3 maggio con un nuovo cross over dedicato a Madonna. Like a virgin, spettacolo che porta le firme dell’arrangiatore Roberto Molinelli e di Claudio Salvi per i testi. Nel ruolo della superstar regina del pop, Clarissa Vichi. La stagione sinfonica si completa con due appuntamenti con la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana: Parigi dal primo al secondo impero il 14 marzo e Venti del Nord il 14 maggio.

Tiziana Petrelli