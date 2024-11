Stagione del Battelli pronta a partire. Teatro, commedia e tanto altro

Il teatro nel Montefeltro piace: il Battelli ha chiuso la campagna abbonamenti con 153 adesioni; lo scorso anno erano 112 mentre l’anno prima erano 85. Insomma, la crescita è stata esponenziale. Gli spettacoli in programma dal 15 dicembre al 19 marzo sono 4 più una proposta fuori cartellone per l’infanzia. La gestione della stagione e quindi degli spettacoli da tre anni è in mano al Ctu (Centro teatrale universitario) Cesare Questa di Urbino che ha dirottato l’offerta verso il teatro e la commedia dell’arte con proposte internazionali e di teatro popolare. Una scelta che è piaciuta non solo ai maceratini ma anche agli abitanti dell’entroterra e dell’entroterra. A riconferma che le proposte piacciono ad ogni spettacolo, oltre agli abbonamenti, anche i biglietti acquistati singoli poco prima sono quasi sempre sold out. "Questi risultati sono la dimostrazione del valore di un dialogo tra enti culturali, Università, aziende ed amministrazione pubblica, che tenga al centro il benessere sociale derivante da quel rito di liberazione che da sempre è il Teatro", il commento di Michele Pagliaroni, direttore artistico del Ctu Cesare Questa. La prima sarà il 15 dicembre con la voce di Camilla Barbarito, straordinario talento della canzone popolare italiana, con un omaggio ai grandi compositori delle colonne sonore che hanno segnato il nostro immaginario collettivo, da Morricone a Bacalov. Il 14 gennaio si continua con il talento di Nando e Maila con il loro circo acrobatico-musicale per poi lasciare spazio anche ad artisti internazionali (una rarità nella proposta dell’entroterra) con il belga Luca Franceschi che il 7 febbraio porta in scena il suo "Essere o non essere", capolavoro del teatro contemporaneo con oltre 300 repliche in tutto il mondo. La stagione si chiude il 19 marzo con un viaggio d’amore "Fino alle stelle" con la compagnia de Gli Incamminati. Fuori abbonamento anche una proposta per l’infanzia dedicata all’antica tradizione del teatro di figura italiano con la Casa delle Guarattelle di Napoli, nell’ambito della rassegna "Andar per fiabe".

Francesco Pierucci