"Stagione d’oro per gli hotel, ma occhio ai prezzi"

"Se il tempo ci assiste, la prossima sarà un’estate migliore di quella dell’anno scorso che già era stata molto buona". Si respira finalmente ottimismo negli uffici degli Alberghi Consorziati di Fano, alle prese con un trasloco ma anche con le indagini di mercato sul prossimo futuro. "Al momento c’è un bel giro di telefonate con richieste di informazioni su #destinazionefano - spiega il presidente Luciano Cecchini - per questa estate. E nonostante la tendenza sia ormai quella di prenotare all’ultimo minuto, parecchi si sono già organizzati. Tanti sono i nostri turisti fidelizzati, che scelgono Fano perché vi hanno trovato la qualità dell’accoglienza".

I mesi di luglio e agosto si vendono da soli. "Noi ci dobbiamo impegnare nell’investire nei mesi di aprile maggio giugno settembre e ottobre - prosegue -. E’ lì che bisogna dare ossigeno alle strutture ricettive. Al momento stiamo ottenendo ottimi risultati grazie agli eventi sportivi, che portano turisti in bassa stagione. Dobbiamo ringraziare la Virtus che sta organizzando un torneo di pallavolo, la Collemarathon che è riuscita a superare i problemi organizzativi, la società di scherma e il tradizionale torneo di bowling organizzato dallo Sport Park. Poi a fine stagione avremo il raduno dei cori polifonici e lo staff del Giro d’Italia che fa tappa a Fossombrone, ma lì la capienza alberghiera non è sufficiente a reggere tutti gli arrivi e presenze".

Il timore di Cecchini solo pochi mesi fa era quello di perdere turisti per lo sciame sismico che continuava a farsi sentire. Ora invece "la guerra in europa potrebbe favorire il turismo esperenziale nel nostro territorio, proprio come era successo ai tempi del Covid". Per questo, non bisogna giocare al ribasso. "La concorrenza sleale delle città vicine in termini di prezzi potrebbe giocare a nostro sfavore - conclude - ma io ritengo che la qualità ripaghi sempre. Dobbiamo farlo capire alle agenzie di viaggio che vendono le nostre esperienze, facendo pernottare però a Rimini e Riccione. L’abbiamo visto anche in questo Carnevale, dove molti sono venuti in città dormendo in Romagna. Soprattutto le prime due domeniche. Mentre nella terza abbiamo fatto sold out perché in nessuna delle nostre 13 strutture aperte si trovava posto".

Tiziana Petrelli