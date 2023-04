Stalker da record Cento telefonate al giorno, pedinamenti e agguati

Fino a 107 telefonate in un giorno, pedinamenti e agguati ovunque lei andasse. È arrivato a seguirla anche dentro un negozio e a infilarsi nel camerino mentre stava provando un vestito. Una volta l’avrebbe anche minacciata di colpirla al volto con la macchinetta del caffè. Una storia di violenze fisiche e verbali, avvenute più volte anche sotto gli occhi della figlia minorenne della vittima, che vede protagonisti un 44enne albanese e una 53enne barista pesarese.

Finito a processo per stalking e maltrattamenti, ieri il 44enne è stato condannato a un anno e 6 mesi solo per il primo reato, e assolto dal secondo. Ma niente pena sospesa. Gli è infatti stato revocato il beneficio della condizionale perché aveva alle spalle già una condanna a un anno di carcere per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata precedente. Poi ha cambiato compagna, ma, a quanto pare, non il modo di comportarsi. E alla fine anche la barista pesarese, che lo aveva persino sposato, lo ha denunciato. La donna si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Francesco Coli, è ieri ha ottenuto 8mila euro di risarcimento danni. La gelosia malata, le ossessioni del 44enne hanno portato giorno dopo giorno a sfilacciare il rapporto fino a farlo naufragare tanto da arrivare al divorzio. Il matrimonio è durato però solo un anno. E in quell’arco di tempo non ci sarebbero stati quindi episodi sufficienti da far sostenere l’abitualità dei maltrattamenti. Ipotesi di reato da cui l’imputato è stato assolto. I giudici hanno però riconosciuto lo stalking e tutto il campionario di persecuzioni messe in atto dal 44enne. Che, secondo l’accusa, non tollerava che la moglie avesse degli amici, era geloso del suo ex marito e padre della figlia, la controllava in ogni suo spostamento, dal luogo di lavoro alle cene con le amiche al camerino. E intanto la tempestava di chiamate, fino a quel record di oltre cento in un giorno. Il difensore dell’imputato, l’avvocato penalista Gianluca Sanchini, annuncia appello.

