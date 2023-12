Stalker libero dopo la condanna. Scatta il foglio di via ’preventivo’

di Sandro Franceschetti

A novembre 2021 i carabinieri di Colli al Metauro lo hanno arrestato per aver dato fuoco alla macchina della ex, finendo per carbonizzarne anche altre due, e ora che la pena inflittagli per i reati di danneggiamento e stalking sta per finire, gli stessi militari hanno chiesto a suo carico, ottenendola, l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Colli per 3 anni. In sostanza, i militari hanno voluto impedire che una volta terminate le misure restrittive a suo carico (subì una pena di 2 anni e 4 mesi di carcere che scadrà a breve) l’uomo, oggi 59ennne, di origine campane, domiciliato all’epoca dei fatti in Toscana, possa arrivare a Colli al Metauro, dove vivono ancora i familiari della ex. Ciò, naturalmente, a loro tutela, anche perché l’episodio del 2021 li scosse profondamente e suscitò preoccupazione pure negli altri abitanti di Villanova, teatro del rogo doloso di tre auto parcheggiate una vicina all’altra.

Un incendio, avvenuto la notte di Halloween, che lì per lì venne ritenuto la conseguenza di un cortocircuito. Ma la realtà era ben diversa: ad appiccare il fuoco era stato l’allora 57enne, arrivato dalla Toscana per ‘vendicarsi’ nei confronti della donna, di 14 anni più giovane, che lo aveva lasciato qualche tempo prima e che poi era venuta a cercare un po’ di tranquillità a Colli, dove vivevano le figlie avute da una precedente relazione. Una delle tre macchine, una Daewoo Matiz, era, infatti, proprio della donna. In quella circostanza nessuno lo vide in azione e la fece franca. Ma non gli andò liscia la sera del 6 novembre, quando tornò sul posto per ‘finire il lavoro’, visto che l’auto della ex, danneggiata dalle fiamme, era ancora lì in attesa di essere smaltita e lui la voleva proprio distruggere. Quella sera, infatti, i suoi movimenti furono notati da un residente, che lo indusse alla fuga e chiamò i carabinieri. I quali trovarono a terra, vicino al veicolo, una tanica e videro che la Matiz era stata cosparsa di benzina. Nei secondi successivi il via alle ricerche dell’uomo, che finì presto in manette.

Con il provvedimento di ’divieto di ritorno’ i carabinieri hanno proceduto alla prima applicazione della norma introdotta dalla legge 168 del 24 novembre 2023 per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, che prevede la possibilità di applicare agli autori di tali condotte, in aggiunta agli strumenti di natura penale, le misure di prevenzione personali e di farlo anche in un tempo successivo alla condanna.

Tornando all’attualità, i militari di San Lorenzo e Cagli negli ultimi giorni hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto a una 36enne e a un 25enne, entrambi trovati alla guida con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l.