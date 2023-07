Stalking aggravato con minacce e violenze, ex conviventi davanti al Giudice di Pesaro

Minacciata con la spranga, insulti anche davanti alla loro bimba di pochi anni, tormentata di messaggi e telefonate fino a 100 al giorno. La storia tra ex conviventi arriva in Tribunale. La denuncia parte dalla donna e il suo compagno, un pesare di 30 anni, si ritrova davanti al giudice per stalking aggravato dalla relazione affettiva.

Secondo il racconto della presunta vittima, la convivenza tra i due era diventata un incubo. L’imputato avrebbe avuto un atteggiamento sempre più violento e aggressivo nei confronti della compagna. Fino ad arrivare a minacciarla, in più occasioni, anche con l’uso di armi, come quella spranga.

Minacce di morte rivolte persino ai genitori della donna, la quale, a dicembre 2021, si è vista costretta a rifugiarsi a casa loro insieme alla bambina.

Ma neppure lì lui le avrebbe dato tregua. Non si sarebbero fermate le offese, le intimidazioni, le violenze. Manifestate con ogni mezzo. Di persona, ma anche con sms inviati a raffica e tempestandola di telefonate. Fino ad arrivare a chiamarla anche 100 volte al giorno.

Ma le persecuzioni erano riservate anche a tutti quelli che la sua ex frequentava. Compreso un uomo che le stava accanto in quel momento così difficile. Una situazione insostenibile che aveva gettato la donna in un grave stato di ansia e preoccupazione per la sua incolumità e quella dei suoi cari. Un giorno ha detto basta ed è scattata la denuncia. E il suo ex si è ritrovato davanti al giudice. L’imputato però respinge gli addebiti.

e. ros.