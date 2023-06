Stalking e violazione di domicilio Presidente del camping club nei guai

di Elisabetta Rossi

Gli stendipanni lanciati addosso alla cognata, l’irruzione nella taverna, gli schiaffi al nipote e la minaccia di imbracciare il fucile se lui e gli amici non avessero spento la tv perché era tardi, i gatti caricati sul suo furgoncino e mai più rivisti. E questi sarebbero solo alcuni degli episodi che per dodici anni avrebbero segnato il rapporto tra due famiglie parenti e vicine di casa. Un rapporto così conflittuale da finire in Tribunale e con una doppia condanna per stalking e violazione di domicilio.

Gli imputati sono Paolo Diotallevi, 67 anni, presidente del Camping club di Fano, e la moglie, Mirella Mattioli, di 63. A denunciarli, la famiglia del fratello di Diotallevi, residente nello stesso condominio (difesi dall’avvocato Alessandra Angeletti). Ieri i due hanno patteggiato la pena a un anno e 2 mesi per Diotallevi, mentre a 8 mesi per Mattioli. Al primo è stato revocato il porto d’armi e sequestrati i fucili e dovrà frequentare un corso di recupero a Padova di un anno, mentre la moglie uno di 6 mesi alla Cooperativa Labirinto. Ma per un processo che si chiude, un altro è in piedi davanti al giudice di pace per lesioni. Le vittime agiranno in sede civile per ottenere il risarcimento danni di 25mila euro.

Secondo la denuncia, tutto sarebbe cominciato, anzi, degenerato, a partire dal 2010. Tanti gli episodi riferiti di aggressioni verbali e fisiche messe in atto da Diotallevi e consorte in particolare contro la cognata e il nipote. Come quella volta che gli avrebbero buttato via tricicli, trasportino per gatti e qualche anno più tardi anche i gatti, 5 esemplari, a detta dei nipoti, che lo zio non avrebbe gradito. Un giorno dicono di averlo visto caricarli sul suo furgone e qualche tempo dopo avrebbe detto di averli lasciati in campagna. Ma a infastidirlo sarebbe stato anche il rumore della lavatrice, al punto da intrufolarsi nella loro abitazione per danneggiarla.

Poi, nel 2015, l’irruzione nella taverna contro il nipote e gli amici. Altro blitz contro la cognata, presa a insulti mentre stava facendo lezioni private, perché i suoi panni stesi sgocciolavano. E infine il lancio degli stendini contro la donna. L’episodio clou che nel 2022 aveva portato alla richiesta di intervento dei carabinieri e alla querela. Diotallevi e la moglie sono stati difesi dall’avvocato Enrico Cagli, che ieri, contattato al telefono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.