Stalking verso la figlia Assolto ex imprenditore "Il fatto non sussiste"

Era accusato di stalking verso la figlia minorenne e l’ex moglie, oltre che di violazione delle disposizioni del Tribunale sui giorni di affido della bambina. Lui poteva vederla solo in incontri protetti, ma avrebbe avvicinato la ragazzina per strada, vicino alla scuola, sotto casa, per ricostruire un rapporto padre-figlia. Accuse pesanti sullo sfondo di una separazione conflittuale. Ma, a processo, è stato assolto e con formula piena, "perché il fatto non sussiste". Revocato anche il divieto di avvicinamento. L’imputato è un 80enne fanese, ex imprenditore di locali notturni, residente a Marotta, difeso dall’avvocato Alessandra Angeletti. Il pm Federica Guarrella aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo. A denunciarlo erano state la ex moglie, 54enne di origini straniere, e la figlia che oggi ha 16 anni. Assolto sì, ma non per questo sereno. "Ho atteso 4 anni questa sentenza, intanto ho perso mia figlia".