Stalla depredata: spariti muli e cavalli. I ladri in fuga con camion-bestiame

Furto di dieci muli e di due cavalli per un valore stimato attorno a sessantamila euro. È successo nei giorni scorsi, esattamente tra lunedì 16 e martedì 17, in località Valico di Croce in comune di Cantiano poco lontano dalla strada provinciale che da Cantiano sale verso il bivio dell’Arceviese. Gli animali dopo la giornata lavorativa consistente nel trasporto della legna dal bosco erano stati messi a riposare, come da consuetudine (anche al fine di proteggerli da altri animali) in un recinto con protezione elettrificata alle porte del paese.

I ladri, stando alle tracce sul terreno lasciate da pneumatici che fanno pensare ad un grosso camion adibito al trasporto di bestiame, hanno rubato i dodici animali molto probabilmente tra le 22 e le 1 del mattino. Due soli i muli che in qualche modo sono sfuggiti ai malviventi, riuscendo a dileguarsi nel vicino boschetto. Tutti docili e forti, considerando anche il lavoro che fanno, i muli sono degli animali fidati e particolarmente legati al padrone con i quali instaurano una forte complicità e basta un cenno che comprendono quello che è il loro compito. I muli fatti sparire erano di proprietà di un paio di allevatori – boscaioli che di mattina presto fino a sera tardi salgono verso il bosco per il trasporto della legna, un mestiere antico che ormai si conta sulle dita di una mano e che è considerato uno tra i più faticosi ancora rimasti nelle campagne che circondano il nostro Appennino.

Gli ultimi furti di bestiame (in modo particolare di muli e cavalli) sul Catria si erano verificati negli anni 1991-92, poi grazie alle forze dell’ordine erano stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari. Sul furto di Cantiano indagano i carabinieri e i forestali della stazione di Cagli che hanno raccolto la denuncia dei proprietari.

L’Associazione allevatori cavallo del Catria ha lanciato anche un appello: "Chiediamo un aiuto per ritrovarli e individuare i colpevoli, non ci fermeremo fino a quando non li avremo ritrovati. Aiutateci nella ricerca, sono compagni di vita di un nostro caro allevatore e pertanto rappresentano anche la nostra famiglia". Uno dei due cavalli è di colore bianco mentre l’altro è un morello con una stella bianca in fronte.

Amedeo Pisciolini