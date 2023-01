Stamattina i ragazzi del Mengaroni saranno protagonisti in piazza del Popolo

A dare avvio alle iniziative di oggi per la Giorana della Memoria saranno, alle ore 9, in piazza del Popolo, le performance a cura delle ragazze e dei ragazzi del Liceo Mengaroni (vicino ai fogli fossili), Marconi e Mamiani (davanti Palazzo Ducale) che, insieme ai colleghi degli altri 5 istituti secondari della città si sposteranno poi nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale per l’appuntamento organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’assessorato alla Crescita e Gentilezza in collaborazione con la Prefettura, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole superiori di Pesaro.

Qui si alterneranno

varie iniziative legate alla Shoah.