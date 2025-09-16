Stampa d’autore, si ricomincia da Ruffo

La stamperia d’arte 2RCABAU darà alla luce a breve la sua prima tiratura. È infatti nella fase preparatoria l’allestimento e la creazione delle lastre per un’opera tutta nuova dell’artista Pietro Ruffo, concepita per l’occasione e che verrà stampata a Urbino, nei locali di via Valerio inaugurati nei mesi scorsi. 2RCABAU è infatti il laboratorio-stamperia nato dalla simbiosi tra l’Accademia di Belle Arti urbinate e la stamperia internazionale d’arte 2RC di Roma.

"È quasi tutto pronto – spiega Simona Rossi, figlia di Valter ed Eleonora Rossi – e nelle prossime settimane daremo alla luce l’opera grafica Le Monde Avant la Création de l’Homme creata da Ruffo appositamente per Urbino. L’artista in questi giorni sta ultimando il lavoro nel suo laboratorio di Roma; la stampa finale sarà di formato quadrato di 95 centimetri, e verrà tirata in 38 esemplari. Tutto parte nella scorsa primavera, quando dopo aver inaugurato questi spazi in via Valerio facemmo delle prove anche con delle sue lastre, con un ottimo risultato che lo ha convinto a realizzare qualcosa di nuovo e unico per la tiratura inaugurale di 2RCABAU".

La stampa finale sarà l’insieme di tre immagini: la base sarà una stampa realizzata in digitale da Arti Grafiche della Torre su una leggerissima carta cinese con un’immagine di uno scenario naturale incontaminato tratto da un libro antico. Su di essa verranno impresse due lastre in rame incise da Ruffo, una che raffigura la silhouette di una grande conchiglia, l’altra che riproduce una lussureggiante foresta tropicale. L’effetto finale, già apprezzabile in alcune bozze, è incredibile: "Tra qualche settimana, conclusa la preparazione – prosegue Rossi – stamperemo. E ci affiancheranno alcuni studenti dell’Accademia urbinate che verranno assunti a progetto. L’idea è di effettuare sei workshop all’anno, con sei artisti diversi, sempre di fama internazionale. Ad ogni lavoro ci affiancheranno degli studenti diversi e tra un paio d’anni selezioneremo alcuni di essi che potranno rimanere a lungo termine a lavorare per 2RCABAU".

Il progetto insomma è ambizioso e mira a fare di via Valerio una vera e propria fucina di stampe di altissimo pregio ed esclusività che poi verranno immesse sul mercato, salvo una copia e le matrici che rimarranno a Urbino. Nei giorni scorsi è stato creato anche il timbro a secco con la scritta 2RCABAU che verrà impresso sui fogli a ulteriore garanzia di autenticità delle stampe che verranno prodotte a Urbino.

Giovanni Volponi