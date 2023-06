"Stanchi dell’egemonia Dem Conquisteremo i loro comuni"

Forza Italia parte con la campagna di tesseramento provinciale e, in vista delle prossime amministrative, si rivolge al civismo diffuso per "rompere l’egemonia del Partito democratico". "Per noi – afferma il commissario provinciale Elisabetta Foschi – si apre un anno importantissimo per le europee, le comunali e, forse, le provinciali. Il centrodestra punta ad amministrare tutti i comuni che andranno al voto e Forza Italia vuole fare da catalizzatore per gli amministratori stanchi dell’egemonia del Pd. Egemonia dannosa sia quando il partito è compatto e pretende di imporre la sua linea sia quando, in assenza della compattezza come sta accadendo a Fano, disorienta l’intera città. Credo che gli amministratori comunali debbano rispondere agli impegni presi con gli elettori e non alle indicazioni di partito".

In particolare su Fano Foschi guarda alle componenti civiche della città anche a quelle attualmente impegnate nel centrosinistra: "Mi rivolgo a tutto il civismo, in modo trasversale, non credo che sia possibile essere succubi del Pd com’è stato sui temi della sanità e dei servizi", "Impegno totale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – assicura Margherita Mencoboni, responsabile enti locali Marche nord – il nostro obiettivo è quello di governare anche quei Comuni che non sono attualmente di centrodestra e di avere all’interno delle maggioranze nostri rappresentanti". Anche in assenza di Silvio Berlusconi, Forza Italia è pronta a giocare un ruolo di primo piano all’interno del centrodestra.

"Il questi giorni il partito sembra si sia rafforzato – sottolinea l’assessore regionale Stefano Aguzzi, tra i possibili candidati sindaci per il 2024– sul territorio siamo diventati ancor più attrattivi, sono in tanti a chiedere di iscriversi a Forza Italia. In questo momento i sondaggi ci indicano a livello nazionale come la seconda forza del centrodestra. Negli anni siamo riusciti a mantenere sempre il 7-8% di consenso, alle ultime politiche l’8,4% non se l’aspettava nessuno, così come nelle Marche Forza Italia mantiene il risultato delle regionali". "L’attrattività di Forza Italia – aggiunge Enzo di Tommaso – si legge anche nei tesseramenti in aumento in tutta la provincia, Fano compresa". e destinati a crescere ulteriormente con la campagna di adesione di oggi e domani. "Arrivano tante richieste di tesseramento – commenta Aguzzi – anche da amministratori che attualmente governano con giunte di centrosinistra". I banchetti si terranno questa mattina a Fano, in corso Matteotti (Pino Bar) dalle 9.30 alle 12.30, domani a Pesaro, la mattina (9.30-12) nella galleria Miralfiore, il pomeriggio (15-18) in viale Trieste.

Anna Marchetti