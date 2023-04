Standing ovation per la sua esibizione alla Scala di Milano

Una vera e propria standing ovation ha accolto l’altra sera la sua esibizione alla prima di Lucia di Lammermoor alla Scala di Milano. Con una carriera che include esibizioni sui palcoscenici più importanti del mondo, il tenorissimo Juan Diego Flórez si è affermato in questi anni come uno dei più grandi talenti dell’opera con il suo canto espressivo. La sua generosità, carisma e passione ispirano i suoi numerosi sforzi filantropici, oltre alle sue acclamate apparizioni e registrazioni operistiche. Una carriera partita proprio al Rossini Opera Festival nel 1996. Nato a Lima, Juan Diego Flórez si è affermato a livello internazionale proprio al ROF di quell’anno, debuttando giovanissimo nella prima mondiale moderna di Matilde di Shabran. L’enorme successo riscosso ha dato il via ad una carriera che lo vede ospite abituale dei più importanti teatri e delle principali istituzioni musicali di tutto il mondo. È ospite regolare del Rof, per il quale ha interpretato 15 produzioni liriche e 12 tra concerti e partiture sacre. E’ stato indimenticato protagonista del Gala Rossini, che ne ha celebrato i 25 anni di carriera al Rof alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È fondatore e presidente dell’Associazione ‘Sinfonia por el Perù’, ambasciatore dell’Unesco e Artista Kammersänger. Dal 2022 è direttore artistico del Rossini Opera Festival e dal 2016 cittadino onorario di Pesaro.

c.s.