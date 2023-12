Stangata al Fossombrone: 4 giornate a Conti e Pagliari

E’ costata cara al Fossombrone la sconfitta interna contro il Tivoli (1-3). Il giudice sportivo ha infatti squalificato per 4 giornate ciascuno i giocatori Massimo Conti e Lorenzo Pagliari "per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara". Sempre il giudice sportivo ha inflitto al Fossombrone una multa di 700 euro "per avere rivolto, in segno di protesta, espressioni offensive all’indirizzo degli organi federali". "Una semplice protesta – dice il diesse del Fossombrone Pietro D’anzi – non può essere sanzionata con quattro giornate di squalifica per ogni giocatore. Nel video della partita si è visto e rivisto che è stata una semplice protesta. Certo, anche i giocatori non devono cadere nelle provocazioni sia degli avversari che purtroppo anche degli arbitri come è successo con il Tivoli". Comunque il Fossombrone ha già inoltrato ricorso ritenendo sproporzionate le sanzioni comminate.