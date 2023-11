Stanziate ’briciole’ dalla Regione. Biancani sulle barricate: "Inaudito"

Nessun finanziamento per il San Benedetto, tantomeno per Pesaro capitale della cultura. La regione Marche non regala niente. A pochi giorni dall’approvazione dell’assestamento del bilancio 2023-2025 il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani (Pd), elenca gli emendamenti a sua firma respinti in Aula nell’ultima seduta, a partire dal finanziamento di Pesaro Capitale della Cultura 2024. "La Regione non ha ancora stanziato 500mila euro per Pesaro capitale della cultura. Sono più di due anni che presento emendamenti che vengono puntualmente bocciati. L’assessore alla cultura ha confermato la volontà di inserire le risorse nel bilancio di fine dicembre, in pratica fuori tempo massimo. Questo significa non aver dato al Comune la garanzia di poter contare su quei fondi per poter programmare i progetti. Appare ormai chiaro che sia mancata da parte della Regione la giusta attenzione nei confronti di un evento di cui avrebbe dovuto essere orgogliosa". Per quanto riguarda gli altri emendamenti, "sono richieste per interventi concreti, come nel caso del tetto dell’ex manicomio San Benedetto di Pesaro. Ho chiesto 500mila euro per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle coperture e la spesa sarebbe rientrata nei contributi ai Comuni per la riqualificazione degli spazi pubblici. E’ un’opera necessaria e improrogabile, che avrebbe consentito di limitare, o almeno di rallentare, il deterioramento e nuovi crolli, anche alla luce del fatto che il Comune aprirà lungo il corso il cantiere nella porzione di edificio che ha acquisto dalla Regione". Altra proposta bocciata è quella relativa alla manutenzione delle scogliere Sottomonte-Levante, "i 150mila euro di contributo straordinario al Comune di Pesaro sarebbero serviti per completare l’intervento già avviato in un tratto di costa già in passato fortemente danneggiato dalle mareggiate, tanto da mettere a rischio anche la pista ciclabile. E anche ‘Terra piloti e motori’ resta senza risorse, con il rischio di azzerare tutti i progetti" conclude Biancani.