Stanziati altri 600 mila euro per la Capitale della Cultura

Nel corso del consiglio comunale, l’assessore Andrea Nobili

ha illustrato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026,

che verrà votato poi nel prossimo consiglio in programma il 21 dicembre. "Due le aree più importanti su cui il bilancio interviene con le risorse – precisa Nobili –. La prima è quella dei servizi educativi: al netto del costo del personale, il settore avrà una tendenza verso l’incremento che sfiorerà i 7 milioni di euro. Il Bilancio prevede somme per l’adeguamento del costo dei servizi scolastici. La seconda area – conclude Nobili – è quella del turismo: nel 2024 saremo Capitale italiana della cultura per la quale, a novembre, abbiamo stanziato già 300mila euro. Nel bilancio previsionale ne prevediamo altri 600mila. Ci crediamo davvero".