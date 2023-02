Stanziato un milione e mezzo per il dragaggio e cassa di colmata

Sono i giorni del porto perché dopo l’annuncio che ci sarà un bando per l’assegnazione dei posti barca nella nuova darsena, ora anche la "Confartigianato Nautica esprime soddisfazione per le risorse stanziate dall’Autorità portuale per lo scalo cittadino: 1,6 milioni. "Una dotazione finanziaria importante per gli interventi di efficientamento programmati per questo ed il prossiomo anno. Un fondamentale tassello nella visione di sviluppo infrastrutturale ed economico dell’area portuale pesarese che avrà una ricaduta positiva per tutta la città e che vede nella nautica e nella cantieristica un volano fondamentale". ha commentato Bruno Ricciardelli (foto) presidente di Confartigianato Nautica, sottolineando come la visione dell’Autorità Portuale sia condivisa e sostenuta da questa associazione. "Lo stanziamento finanziario destinato all’hub portuale – continua Vittorio Peli responsabile Confartigianato Nautica – è complessivamente di 1,6 milioni di euro di cui 300mila riguarderanno interventi, attività propedeutiche connesse ed opere di manutenzione straordinaria delle strutture del tratto della banchina ‘G’ della nuova darsena".

Altri 200mila euro saranno destinati al dragaggio e alle attività connesse, mentre un milione e 100mila euro riguarderanno la realizzazione della vasca di colmata. "Interventi indispensabili per rendere funzionale l’area portuale favorendo anche l’insediamento di nuove attività".