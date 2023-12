’Stappa’, nuovo brano della Borghetti band

Si intitola ‘Stappa Stappa’ il nuovo brano della storica formazione fanese ‘Borghetti Bugaron Band’, che quest’anno festeggia i 35 anni di carriera. ‘Stappa Stappa’ è l’ultima canzone di un album ‘diffuso’ che la band ha pubblicato a episodi nel corso del 2023. Dopo il successo di ‘El Bar Gnesi’, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera metafisica, i Bugaron tornano a incuriosire fan e amici con un brano scanzonato e ironico, perfetto per le feste natalizie e per augurare a tutti un felice anno nuovo. Si tratta, infatti, di uno swing leggero e orecchiabile che invita a canticchiare e a brindare durante i pranzi e le cene di Natale e Capodanno.

"Il pezzo – spiegano gli artefici – è nato da un’ispirazione improvvisa dei ‘Bugaron’, al termine di un pranzo al mare di fine estate, quando ci siamo lasciati andare a una scrittura spontanea e divertente, senza pretese. Poi però, abbiamo deciso di regalare questa canzone ai nostri fan e di portare così un po’ di allegria in questo periodo difficile. Non manca mai la malinconia, che riflette sul tempo che passa, sugli acciacchi che si fanno sentire e sulle sfide della vita. Ma noi ‘Bugaron’ non ci lasciano abbattere e affrontano tutto con ironia, amicizia e musica". Così ‘Stappa, Stappa’ è anche un omaggio alla loro lunga carriera, un ritorno alle origini, ma con la consapevolezza di oggi. Il brano è accompagnato da un videoclip (su YouTube dal 21 dicembre) che vede la collaborazione di vecchi amici dei ‘Bugaron’, spesso presenti nei loro dischi, come Fabrizio Cattalani e Giorgio Caselli ed è stato prodotto e registrato da Niccolò Serafini, giovane e talentuosa new entry del gruppo fanese. Il videoclip ufficiale su Youtube è al seguente link: https://youtu.be/pU6JKHEQ2WM. Download su https://we.tl/t-ROF4Jto0Hl.

Sandro Franceschetti