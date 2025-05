Stardust di Morabito davanti a tutti

Dopo la traversata in quasi totale assenza di vento del 1° maggio scorso, che ha consentito ad una sola imbarcazione di tagliare il traguardo della 39esima Pesaro-Pola nei tempi prestabiliti, i regatanti si sono rifatti sabato 3 maggio, durante la ‘Pulska Regata’ nel corso di una bellissima giornata che ha regalato soddisfazione e divertimento a tutti gli equipaggi, quasi una sessantina.

Come la regata sulla rotta dei trabaccoli, anche la Pulska – giunta alla 61esima edizione - è una regata ricca di tradizione, nella quale gli organizzatori croati hanno saputo coinvolgere gli amici che arrivano dall’altro versante dell’Adriatico aggiungendo una competizione interessante e ricca di paesaggi meravigliosi durante la permanenza sull’altra sponda.

La vittoria è andata proprio ad una barca italiana, Stardust del dottor Letterio Morabito, che partecipava nella categoria Regata. Queste le prime classificate di ogni classe, partecipanti alla categoria Regata: classe 1 Stardust (skipper Letterio Morabito), classe 2 Adrenalina (Bruno Bucciarelli), classe 3 Black Coconut (Salvatore Iuorio), classe 4 Nevera 3VM (Marino Viskovic), classe 5 Bravisima (Kajo), classe 6 Viva2 (Ivan Balmic).

Mentre nella categoria Crociera a vincere la classe 1 è stata Telea (skipper Paolo Terenzi), in classe 2 ha vinto Angi (Mauro Mocheggiani), in classe 3 Frequent Flyer (Anteo Moroni), nella classe 4 Mae Ree (Fabio Sciarra) in classe 5 Juppiter (Massimo Gianpaoli) per finire con la classe 6 Ainos (Tine Gorup).

Le premiazioni e la festa che concluderà la manifestazione è in programma sabato prossimo alle 17 nella sede della Lega Navale, in Strada tra i Due Porti.

