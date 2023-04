Stare un po’ di tempo lontani dalla tecnologia Così si riscoprono tante cose belle da fare

La felicità è un’esperienza che tutti desiderano. A volte sembra difficile da raggiungere, bisogna impegnarsi ed imparare ad apprezzare le piccole cose della vita, come il sole che splende, la presenza di un amico e il tempo trascorso in famiglia. Pensare continuamente alle cose negative o alle difficoltà non aiuta ed è importante imparare a gestire le emozioni negative, come la rabbia, l’ansia o la frustrazione. Anche l’uso eccessivo del cellulare può avere effetti negativi sulla felicità di un ragazzo della nostra età, perché può portare a una dipendenza dalla tecnologia e una riduzione del tempo da dedicare alla socializzazione e agli amici, o alla partecipazione ad attività al di fuori dello schermo. Quando la nostra insegnante ci ha proposto di sperimentare una giornata senza usare il cellulare e gli strumenti digitali, molti di noi si sono mostrati riluttanti, ma poi la proposta è stata accettata da quasi tutti i compagni. Il confronto su questa esperienza ci ha condotto a delle considerazioni importanti: senza la distrazione del cellulare siamo stati in grado di concentrarci meglio sullo studio e sui compiti senza subire la continua tentazione di passare il tempo sullo schermo, inviando messaggi e interagendo in continuo con gli amici. Qualcuno ha avuto la tentazione di consultare WhatsApp, ma alla fine è riuscito a resistere e si è dedicato ad attività forse un po’ fuori dal tempo ma comunque molto appaganti, come costruire una capanna in giardino, rispolverare dalla soffitta vecchi giochi in scatola, dedicarsi alla lettura, trascorrere del tempo con i genitori all’aria aperta. Ridurre la propria dipendenza dalla tecnologia è un passo molto importante da compiere, perché un uso eccessivo e inappropriato degli strumenti digitali può incidere notevolmente sul nostro benessere.

Classe 2ªC