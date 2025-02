Stasera Cantù-Cividale. Rimini sposta due gare

Si gioca stasera la sfida fra Cantù e Cividale, anticipata per le convocazioni di Grant Basile (Acqua S.Bernardo) e Francesco Ferrari (Gesteco) nella Nazionale azzurra di Pozzecco, chiamata a onorare le ultime due partite di qualificazione agli Europei, ormai inutili dal punto di vista del risultato, dato che l’Italia ha già conquistato il pass. Ma per i due ragazzi è importante rispondere presente e i loro club non hanno voluto farne a meno. Ci sono altre partite rinviate per questo motivo: Rimini ha spostato ben due partite per la convocazione di Camara nella Nazionale senegalese (la gara con Cremona del 19 febbraio slitta al 3 aprile, quella del 23 febbraio a Rieti sarà recuperata il 19 marzo). Fra queste, anche il match tra Vuelle e Forlì, inizialmente in programma il 23 febbraio, spostato al 15 marzo per la convocazione di Perkovic nella Nazionale croata.