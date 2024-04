Stasera debutta il Pesaro Talent show, la sfida

La prima edizione del Pesaro Talent Show si terrà oggi alle 21 al Cinema Loreto in via Mirabelli. Ideato dall’attore pesarese Alessandro Gimelli, questo spettacolo nasce con l’obiettivo di valorizzare e dare opportunità agli artisti, locali e non, di esprimersi attraverso la propria arte, regalando al pubblico tre ore di intrattenimento coinvolgente e divertente. I primi tre artisti che riceveranno il punteggio più alto avranno l’onore di ricevere un riconoscimento speciale, a testimonianza della loro brillante performance.

La giuria è composta da Alessandro Gimelli, attore musicista, Marinella Anaclerio regista teatrale e lirica, Bernard-Sheu ballerino e insegnante, Davide Di Gregorio produttore musicale e musicista, e Tatiana Campos insegnante di tango argentino. A condurre l’evento ci sarà Chrystelle Pelèe, insegnante di danza contemporanea.

Per info e prenotazioni per poter partecipare all’evento si può scrivere all’indirizzo email

pesarotalentshow@gmail.com

b.t.