Stasera incontro sull’Istituto zooprofilattico

Prima di preoccuparsi, sarebbe meglio conoscere meglio le questioni. Con questo spirito i giovani, attivisti di Europa Verde, hanno invitato un esperto – il professore Luigi Esposito, professore di zootecnica speciale all’Università di Napoli - a Pesaro, perché contribuisca all’incontro pubblico previsto per questa sera nell’aula magna del liceo Marconi, dalle ore 21. "L’obiettivo è quello di comprendere, con approccio scientifico e documentato, cosa siano gli Istituti zooprofilattici e quali siano le loro funzioni – spiega Michele Totaro del gruppo Gev, Giovani europeisti verdi –. In questo contesto approfondiremo come vengono impiegati gli animali. Al dibattito contribuirà Davide Celli, animalista, il quale darà ragguagli riguardo la tutela degli animali sul piano giuridico. Avere fonti qualificate evita di essere preda di emozioni e suggestioni". L’iniziativa ha il sostegno dei vertici territoriali di Europa Verde: "I membri del comitato scientifico nazionale di Europa Verde sono indipendenti dalla politica e ci danno supporto e pareri nell’interesse della salute pubblica" spiega Maria Rosa Conti, assessore e coordinatrice comunale di EV, sostenitrice dell’iniziativa insieme ad Annarita Testa, e ad Adriana Fabbri di Ev.