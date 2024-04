Stasera la maxi cena di Ricci

"Faremo una diretta facebook della serata per tutti coloro che non sono riusciti a prenotare: vi aspetto". Matteo Ricci, chiude l’epoca da amministratore locale con una “cena popolare“ a cui parteciperanno oltre 1.600 persone. Le adesioni dagli organizzatori sono state chiuse già 48 ore fa, visto il consenso riscosso. L’appuntamento prevede cena a 20 euro – antipasto, primo e secondo – dalle ore 20 all’interno dell’ex Fiera di Campanara. Ricci verrà intervistato da Tomas Nobili, speaker della Vuelle al Palasport e condividerà con il pubblico idee e progetti futuri, calati in una dimensione non solo più nazionale.

Chiude l’epoca da amministratore locale, dicevamo, e spera di aprirne un’altra, a partire dalla candidatura alle Europee per la quale la cena di stasera rappresenta il "lancio". Ma sulla sua (difficile) corsa verso Bruxelles dovrà decidere la segretaria nazionale Elly Schlein, considerando l’affollamento di ipotetiche candidature nel Partito democratico.