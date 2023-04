Stasera un docufilm sulla vita e l’arte di Artemisia Gentileschi

Stasera alle 20.45 il cinema Nuova Luce in via Veterani ospiterà una nuova proiezione a ingresso gratuito del ciclo ‘Cine Cug’ organizzato dal Comitato unico di garanzia dell’Università di Urbino. Il film è ‘Artemisia Gentileschi’ di J. River (2016). La pellicola parla della pittrice che nel 1618 fu la prima donna a essere ammessa in un’Accademia di disegno. Il docufilm ne ripercorre la vita, che l’ha resa simbolo del femminismo mondiale per essere stata vittima di stupro ed essersi riscattata come donna e come artista.