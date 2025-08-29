Statale 16 . La promessa disattesa da anni

La politica ha scelto di fare finta di niente riguardo ad uno dei problemi evidenti che rendono pericolosa la Statale 16. Il parcheggio abusivo in banchina, soprattutto lato mare, tra Pesaro e Fano, con centinaia di automobili che quotidianamente violano il codice della strada viene sistematicamente ignorato dai politici per non ledere gli interessi degli stabilimenti balneari e non rovinare la giornata al mare dei bagnanti con multe indigeste. I candidati alle regionali si affrettano ad indicare la soluzione, futuribile, non attuata da vent’anni a questa parte a prescindere dai colori politici saliti al governo, regionale e comunale: tutti promettono di realizzare una strada di collegamento tra Pesaro e Fano, alternativa alla Statale 16. Il candidato Pd Renato Claudio Minardi ha detto che "occorre realizzare insieme ad Anas una nuova bretella per decongestionare il traffico sulla 16 e renderla più scorrevole e sicura. Certo – continua del Pd – noi non abbiamo la bacchetta magica, ma a differenza del centrodestra vogliamo affrontare il tema e abbiamo anche idea di come farlo. Di sicuro la soluzione non è l’introduzione di un senso unico su una corsia". L’unica ad ipotizzarlo è stata Giulia Marchionni la quale ha proposto il senso unico da Pesaro a Fosso Sejore dove cioé il tratto gode già di un’alternativa per il traffico: la panoramica Ardizio. L’altra corsia, secondo Marchionni, potrebbe essere chiusa e trasformata in parcheggio per i due mesi estivi. Nessuno ha raccolto questa ipotesi. Davide Ippaso, candidato alle regionali nella lista “i marchigiani di Acquaroli“, sostiene l’ipotesi di una circonvallazione di collegamento, da Santa Veneranda al casello di Fenile che sgraverebbe la Statale 16. Anche i candidati pentastellati – Marta Ruggeri e Giovanni Fontana – hanno promesso di riesumare il proprio progetto di una strada complanare Nord tra Pesaro e Fano.

s. v. r.