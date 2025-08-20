La Statale da brivido, un totale di 725 multe da giugno fino ad ora

Pesaro, 21 agosto 2025 – “La Statale d’estate è una trappola: serve garantire sicurezza”. La denuncia, mossa ieri dal Carlino per stigmatizzare la pericolosità del tratto di Adriatica compresa tra Pesaro e Fano, a cinque giorni dall’ultimo mortale, è stata accolta da una valanga di commenti a sostegno di un’esigenza ampiamente condivisa. Oltre 200 sono stati i lettori che commentando l’articolo hanno espresso la propria opinione rivendicando la necessità di una soluzione politica che però non si esaurisca con la sola repressione sanzionatoria.

In estrema sintesi i cittadini chiedono di poter andare al mare in sicurezza, senza svenarsi per pagare il biglietto del parcheggio. Una aspettativa comprensibile su cui le varie amministrazioni competenti – il Comune di Pesaro e il Comune di Fano – dovrebbero trovare una soluzione. L’ultimo incidente mortale è avvenuto in territorio fanese, ma sarebbe potuto accadere benissimo nel comprensorio pesarese poiché le dinamiche lungo la Nazionale sono identiche. In particolare tra le prassi più pericolose c’è il parcheggio abusivo sulla banchina lato mare: oltre a ridurre la visibilità di quanti escono dalle piazzole di sosta, la carreggiata di fatto viene sistematicamente ingombrata o da pedoni o dalle manovre dei veicoli. “Le multe, noi, le abbiamo fatte”, dice l’assessore comunale Sara Mengucci che ha recuperato i dati relativi alle violazioni accertate dal 1° giugno al 19 agosto dalla polizia locale di Pesaro da inizio stagione. Facendo un conto complessivo sono state 725 di cui 57 per la sosta in banchina, lato mare.

“Del totale – spiega Mengucci – 622 sono state fatte in Strada delle Marche (Sottomonte) per divieto di fermata, sosta sugli stalli dei ciclomotori, isola di traffico a raso, attraversamento pedonale. Invece le restanti 103 sono state fatte in Strada Marina Ardizia, fuori dal centro abitato. Di 103 sanzioni, 57 sono state fatte per la sosta in banchina (soprattutto nelle ore serali) e 46 sosta sugli stalli dei ciclomotori”. Una lettrice ci ha scritto: “Da almeno 30 anni si parla di una interquartieri Pesaro-Fano, ma i soldi non si sono mai trovati. Adesso ci fanno credere di poter risolvere il problema con i casellini (Fenile-Santa Veneranda) una vera ‘foglia di fico’ perchè il nostro pendolarismo non è da autostrada”.