Statale, attacco al tutor : "Distanza non rispettata. Le multe sono illegittime"

Il "killer" dei tutor e degli autovelox, al secolo Luca Paolini, avvocato, ex parlamentare della Lega, dopo quello di Cagli (12 milioni di multe), ha preso di mira anche il rilevatore di velocità che c’è tra Fossejore e Pesaro. Un tutor installato dall’amministrazione comunale la quale incassa anche i proventi delle multe. Questo rilevatore di velocità – il limite è dei 70 orari sia d’estate che d’inverno – è una specie di incubo per gli automobilisti perché molti che viaggiano in direzione di Pesaro, a Fossosejore preferiscono deviare per la panoramica Ardizio proprio per evitare di incappare in qualche multa salata. Paolini sostiene attraverso una lunga documentazione che la posizione dei cartelli stradali rispetto al tutor sono sbagliati: invece di essere posizionati a mille metri di distanza i cartelli che indicano il limite dei 70, sono stati posizionati 130 metri dopo. Ragion per cui tutte le multe che vengono elevate da questo tutor sarebbero da annullare. E poi aggiunge anche l’ex parlamentare: "Per l’Anas la statale da Fano a Pesaro e viceversa ha il limite di 50 orari, ma nel tratto da Fano fino a Fossosejore non c’è un autovelox mentre nel tratto pesarese la velocità passa dai 50 ai 70 orari. E va detto che nel 2023, ultimi dati disponibili, non ci sono stati incidenti gravi nel tratto pesarese. Non solo. Aggiungo anche che vengono dati incassati 2 milioni e mezzo con le multe sempre nel 2023, ma non ci sono dati disaggregati per cui nessuno sa qual è il volume delle multe che vengono riscosse con il tutor pesarese".

Comunque sia, Luca Paolini ha ieri inviato un lungo documento alla prefettura, ai vigili urbani di Pesaro, di Pian del Bruscolo, alla polizia stradale ed anche all’Anas che ha competenza sulla Statale 16. Nella sostanza Paolini chiede alla Prefettura che "ordini l’immmediato spegnimento del dispositivo; al comune di Pesaro e all’Unione Pian del Bruscolo che procedano all’annullamento in autotutela dei verbali non ancora notificati, perché emessi in in violazione di legge e di quelli già notificati, ma per i quali non siano decorsi, ad oggi, i termini per l’impugnazione, oltre che, ovviamente, di quelli avverso i quali risultino pendenti ricorsi in opposizione". Quindi torna.... alla Prefettura che "nella qualità di co-competente per le opposizioni tenga conto anche delle segnalazioni di cui sopra nella trattazione dei ricorsi di proprio competenza vertenti, dal momento che il fatto segnalato, anche se non contestato dai ricorrenti per non conoscenza, può essere rilevato anche d’ufficio vertendo su una violazione di legge".

Paolini chiede anche tutta la documentazione all’Anas sul limite dei 50 orari su tutto il tratto Fano Pesaro, mentre da Fossejore in poi si passa ad un limite dei 70 orari. Quindi si termina con la frase "tanto per evitare ai cittadini e al sistema giustizia una serie di giudizi che avrebbero altissima se non totalitaria probabilità di essere accolti, con inutile spreco di risorse pubbliche e private ed un elevato rischio per l’amministrazioni interesate di vedersi condnnati alle spese e ai danni".

