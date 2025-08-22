Statale e posteggi selvaggi. Lanzi: "Il problema sono gli abusi sulla banchina"

"L’assessore non può prendersela con la polizia Stradale. Così come non è pensabile di non fare multe a chi parcheggia abusivamente rendendo la statale 16 pericolosa". Marco Lanzi, consigliere comunale di centrodestra interviene nel dibattito sulla pericolosità “estiva“ della statale Adriatica.

"Il principale problema – osserva Lanzi – è costituito dai parcheggi abusivi sulla banchina lato mare che impediscono visibilità e libertà di manovra. Sono sorpreso dal leggere i dati forniti dall’assessore comunale Sara Mengucci delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale dal primo giugno al 19 agosto: su 725 multe solo 57 sono state elevate per la sosta in banchina, lato mare. E’ un numero veramente esiguo rispetto alle migliaia di violazioni commesse. È evidente che non si può pensare di risolvere il problema esclusivamente aumentando la pressione sanzionatoria, ma è altrettanto vero che una amministrazione comunale non può tollerare ogni giorno, per anni, il parcheggio selvaggio di centinaia di autovetture e motocicli. Il risultato è di far diventare questi parcheggi illeciti e pericolosi una consuetudine, un fatto normale e quindi considerato legittimo". Per Lanzi, poi: "È inutile e non ha senso scaricare le responsabilità su altre forze di polizia che sono impegnate nel controllo del territorio e devono affrontare continue emergenze sia di Ordine Pubblico sia di contrasto alla criminalità.

La Stradale – continua Lanzi – presenta una continua emorragia di personale e non riesce nemmeno a garantire una copertura H24 del territorio provinciale, con il rischio che anche in caso di incidenti gravi possano non esserci pattuglie disponibili per un intervento. La responsabilità di tale situazione è da dividere equamente tra i vari Governi che si sono succeduti negli ultimi quindici anni e in tempi brevi non è possibile invertire tale tendenza. Siamo di fronte a un problema cronico, noto e sottovalutato. Servirebbe una strategia integrata e più efficace, che nel breve periodo dovrebbe prevedere maggiori controlli e sanzioni costanti e visibili nonché una segnaletica più chiara e barriere fisiche per impedire la sosta illegale".

La collega, Giulia Marchionni, consigliera comunale di centrodestra ha avanzato l’ipotesi di rendere a senso unico la statale 16, da Pesaro fino a Fosso Sejore e smaltire il traffico sfruttando la panoramica Ardizio a doppio senso di marcia. "Così facendo – ha osservato Marchionni – si creerebbe una sosrta di anello viario con l’Ardizio". Nella corsia chiusa al traffico, Marchionni, darebbe la possibilità alle auto di parcheggiare a spina di pesce. La chiusura, secondo l’ipotesi della Marchionni, sarebbe solo temporanea, legata al periodo estivo.

Solidea Vitali Rosati