Statale, l’inseguimento da paura. La polizia temeva strage in via Rossini

Un video da paura. Quello che l’Alfa Romeo Giulia della polizia riprende con la telecamera montata all’interno. Dall’Alberghiero fino all’incrocio della Statale con viale della Repubblica la Ford Puma del pusher fa un percorso da infarto. Viene speronata una prima volta, dalla Volante che poi la bloccherà schiantandosi davanti al Piadificio, vicino all’Alberghiero. Nello schianto la Ford perde un pezzo di parafango. Ma prosegue. Invade più volte la corsia opposta, soprattutto lungo il cavalcaferrovia, le auto lampeggiano, il marocchino alla guida va come un pazzo. La telecamera lo riprende.

Poi arriviamo all’incrocio dello schianto. Sulla sinistra, affiancando la Volante che è dietro, spunta l’altra Volante che era stata speronata: aggancia la parte dietro della Puma, questa carambola e incredibilmente va a parcheggiarsi (anche se travolge due Smart e una Punto, danneggiandole), come se uno stunt man avesse fatto una manovra, davanti al Piadificio. La Giulia della polizia invece sbatte contro il muretto. I poliziotti – in base a una ricostruzione emersa ieri – mentre inseguono la Puma non sapevano che in ballo ci fosse ’solo’ un carico di droga, temono il peggio, non escludono nessuna ipotesi, terrorismo compreso. Hanno il terrore che il marocchino, che non conosce la città, possa infilarsi in via Rossini, travolgendo nella fuga la gente che ancora cammina in quel punto come birilli. Per questo scelgono il ’rischio minore’ e decidono di speronare la Puma. Schianto. Miracolo che in quel momento, nel punto in cui le auto sbattono contro un muretto, non ci sia nessuno, anche se la folla è lì, a una decina di metri soltanto.

La coppia della droga, ambedue arrestati, viene dal nord, forse Treviso. Lui è incensurato, ha noleggiato quella Puma, già segnalata perchè collegata a dei furti. La ragazza avrebbe detto che della droga non sapeva, e che pensava di fare "solo un week end in Romagna col fidanzato. E’ da poco che stiamo insieme". La Squadra Mobile sta indagando per capire se venivano qui per spacciare o per rifornirsi. Più facile la prima.

Ma il gesto del 32enne romano intanto ha folgorato il sindaco Matteo Ricci, che ieri ha scritto sul suo profilo: "Gianalberto ha compiuto un gesto straordinario e molto coraggioso. Non è rimasto a guardare. Non si è voltato dall’altra parte. Ma intervenendo ha dimostrato il suo grande senso di civiltà e comunità. Nei prossimi giorni vorrei incontrarlo, per ringraziarlo personalmente e consegnargli il Plauso della città. Grazie anche alle Forze dell’Ordine, che svolgono quotidianamente un lavoro fondamentale per garantire la legalità e la sicurezza. Come è successo ieri sera". Un grazie agli agenti anche dall’onorevole Antonio Baldelli.

ale.maz.