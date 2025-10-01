Statale, nuovo dramma al semaforo. Autocarro investe ciclista: è grave

Mattinata di paura a Pesaro, lungo la Statale Adriatica, una delle arterie più trafficate della città, a due passi dal centro storico e dal mare.

Intorno alle 9,45, all’altezza del semaforo che regola l’incrocio tra viale della Repubblica e viale della Vittoria, una donna di circa 70 anni in sella alla sua bicicletta è stata investita da un autocarro. Entrambi i mezzi provenivano dalla direzione mare. Il camion, durante la svolta sulla Statale, è entrato in collisione con la bicicletta e la ciclista è stata sbalzata a terra e ha riportato ferite gravi a una gamba. L’impatto è stato violentissimo. La bicicletta della donna è stata schiacciata dal mezzo. La ciclista è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’incidente è stato visto dalle decine di persone che in quel momento transitavano a piedi o su altri mezzi sul posto. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La Statale è rimasta chiusa parzialmente, con inevitabili code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica per chiarire le eventuali responsabilità.

L’incrocio tra viale della Repubblica e viale della Vittoria è considerato da tempo uno dei nodi più pericolosi della viabilità cittadina. Qui infatti si intrecciano traffico pesante in transito sulla Statale, auto dei pendolari, biciclette e pedoni, in una zona ad alta densità che collega il mare con il centro.

Non è il primo incidente grave che si verifica lungo questo tratto, già segnalato più volte come punto critico. Quindi da tempo esiste un problema sicurezza. Ma al momento non ci sono decisioni o progetti in merito per la sua sistemazione.

