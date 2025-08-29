Statale sicura, le strade di Pd e M5S si dividono

Due telecamere per controllare la velocità sulla Statale Adriatica nord (foto), tra Fano e Fosso Sejore, come deterrente verso chi non rispetta il codice della strada. "Abbiamo già inviato alla Prefettura – conferma il sindaco Luca Serfilippi – il progetto di massima". Il recente tragico incidente che si è verificato a Ferragosto ha riportato al centro del dibattito politico la sicurezza sulla Statale 16, tra Fano e Pesaro, soprattutto nel periodo estivo.

"Occorre realizzare insieme ad Anas – afferma Renato Claudio Minardi, candidato Pd al consiglio regionale – una nuova bretella per decongestionare il traffico e rendere la Statale 16 più scorrevole e sicura. Sarà il nuovo governo regionale guidato da Matteo Ricci a occuparsi di questo delicato tema e a dare soluzione a questioni che per cinque anni Baldelli (assessore alle Infrastrutture uscente e candidato per Fd’I ndr) ha ignorato, salvo ricordarsene a un mese dal voto". Poi Minardi ricorda la mancata realizzazione della variante Gimarra: "La giunta di destra guidata da Acquaroli ha fatto di tutto per revocare il finanziamento di 20 milioni di euro concesso al Comune di Fano per il completamento della strada inter-quartieri che nel 2018 ero, con non poco impegno, riuscito a far stanziare a favore di Fano. E che dire del fantomatico casello autostradale di Fano Nord, il quale avrebbe potuto rappresentare una soluzione all’alleggerimento parziale del traffico veicolare?"

Seppure insieme nella coalizione di centrosinistra, a sostegno dell’aspirante presidente Matteo Ricci (Pd), i candidati M5S Marta Ruggeri e Giovanni Fontana, a cui si unisce il consigliere comunale Francesco Panaroni, non sembrano condividere con Minardi la soluzione per mettere in sicurezza l’Adriatica’: "Spiace ricordare che il Movimento 5 Stelle aveva inserito nel programma elettorale del 2019, con la candidatura di Marta Ruggeri a Sindaca, una ipotesi di complanare con argomenti approfonditi dagli architetti Nardella e Seri e dall’ingegnere Ansuini e che quella soluzione venne ‘regalata’ all’Amministrazione fanese (sindaco Seri ndr), che poi la bocciò a favore della tristemente famosa ‘variante di Gimarra’ conclusasi con la perdita dei 20 milioni di euro di finanziamento. Con M5S in Regione si tornerà a parlare di complanare nord visto che altri partiti di coalizione sposano finalmente la nostra proposta".