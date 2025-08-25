Statale-trappola, a ottobre tavolo tecnico per risolvere il nodo

Pesaro, 25 agosto 2025 – Scende in campo per il problema della Statale nel tratto Pesaro-Fano l’assessore regionale Francesco Baldelli, annunciando un tavolo tecnico per fine settembre al fine di affrontare il caotico e pericoloso "parcheggio a cielo aperto".

Baldelli continua: "Il problema è sotto gli occhi di tutti perché è uno dei tratti più trafficati delle Marche: s’incrociano traffico commerciale di media percorrenza, mobilità locale, anche leggera, e turistica, un mix di caratteristiche che fanno schizzare in alto il livello di pericolosità soprattutto d’estate. E, come ogni estate, ecco il solito appuntamento con il festival delle soluzioni bizzarre, parole in libertà che rischiano di mettere in secondo piano la questione di fondo che riguarda la città di Pesaro: la mancanza di visione urbanistica di chi l’ha governata per decenni e che ora vorrebbe governare una regione usando lo stesso metodo fallimentare. Chi non progetta offrendo soluzioni efficaci, concrete e strutturali, ha solo il fiatone di rincorrere sempre le emergenze, tappando buchi che nel frattempo diventano voragini e ricorrendo alla sempreverde misura pilatesca di un autovelox che, oltre a non risolvere la questione, danneggia cittadini, turisti e operatori economici. Pensare di risolvere il problema della sicurezza in un’area ad elevata densità di traffico, in una strada statale che deve essere necessariamente a due corsie, solo piazzando autovelox, significa continuare a nascondersi dietro un dito. Riesumare, inoltre, il bypass ferroviario di Ricci, capolavoro di fantasia che neanche il candidato delle sinistre ha più il coraggio di nominare. Pesaro non ha bisogno di improvvisazioni, ma di soluzioni serie, durature e soprattutto condivise. Per questo, a ottobre, si aprirà un tavolo tecnico con Pesaro, Fano, Anas, Polizia Stradale e gli altri soggetti interessati, per passare dalle chiacchiere ai fatti, per garantire sicurezza e fluidità al traffico, per fare ciò che Ricci non ha fatto in 15 anni da presidente di Provincia e poi da sindaco".

Infine una doverosa precisazione. Rendere a senso unico in estate, il tratto di Statale da Pesaro a Fosso Sejore, quale possibile risposta alla richiesta di sicurezza è stata una proposta elaborata dalla consigliera comunale Giulia Marchionni. Non è stata avanzata né dal centrodestra pesarese e nemmeno dal consigliere comunale Marco Lanzi come invece erroneamente riportato nel nostro articolo dell’altro ieri. Ci scusiamo per l’errore con i diretti interessati e con i lettori. "Non ho mai avanzato – dice Marco Lanzi – né intendo avanzare alcuna proposta che preveda la trasformazione a senso unico della statale. Men che meno come soluzione alla questione della sicurezza".