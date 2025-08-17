Statale, trappola fatale. Bagnino ex calciatore si schianta in moto e muore

Ferragosto, ore 11.30. La festa si è fermata di colpo lungo la statale Adriatica Nord, all’altezza di Fosso Sejore, ancora in territorio di Fano. In un tratto già intasato dalle auto dirette al mare e dai bagnanti in cerca di un parcheggio, un impatto violentissimo tra un’auto e una moto ha spezzato la vita di Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore dilettante e oggi bagnino a Riccione, ai bagni 80 e 81. Premi quella mattina era passato a Fano per salutare il fratello e la figlia. Doveva rientrare in tempo: alle 11 lo stavano aspettando di nuovo. Non è mai arrivato. Pochi minuti dopo, all’altezza del km 245+100, la sua moto, una potente Yamaha 850, si è trovata davanti una Fiat 500 che stava svoltando verso il parcheggio. Alla guida c’era un 33enne di Apecchio, classe ’91, che nel tentativo di girare a sinistra è entrato in collisione con il motociclista che arrivava dalla direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: la parte anteriore della moto si è schiantata contro la portiera posteriore destra dell’auto. Premi è stato sbalzato a una decina di metri, ricadendo a cavallo delle due corsie, privo di sensi. Un silenzio improvviso e irreale, rotto solo dal rumore delle sirene che in pochi minuti hanno invaso la statale. La centrale operativa del 118 ha inviato un "codice rosso avanzato", il massimo livello di emergenza: sul posto sono arrivate la medicalizzata di Fano, i vigili del fuoco, la polizia locale e l’elicottero Icaro 02. I soccorritori hanno iniziato subito le manovre salvavita.

Tentativi disperati e prolungati. Ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. È morto sul posto, a pochi chilometri da casa e da chi lo stava aspettando. Intanto il traffico, già congestionato dalla giornata festiva, è andato in tilt. In pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Il tratto di statale è rimasto chiuso per oltre un’ora per permettere soccorsi, rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con disagi anche sulle arterie secondarie.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre gli agenti della polizia locale raccoglievano testimonianze e misurazioni per ricostruire la dinamica. Il conducente della Fiat 500, rimasto ferito, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale con l’elicottero Icaro 02. Sotto choc gli amici e i colleghi bagnini di Riccione, che in quelle stesse ore lavoravano sulla spiaggia.