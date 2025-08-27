Statale trappola, il duello: "Cinque anni di silenzio,. Baldelli si sveglia adesso"

Secondo Daniele Vimini "l’arretramento della Statale 16" sarebbe la soluzione alla pericolosità “estiva“ della nazionale, abusata in tutti i modi da automobilisti e bagnanti, incuranti dei limiti di velocità e del divieto di parcheggiare lungo le banchine. "Bisognerebbe realizzare una strada alternativa alla Statale 16, con un percorso parallelo a quello autostradale – osserva Vimini – vicesindaco di Pesaro e candidato Pd alle prossime regionali per Matteo Ricci presidente – entrando nel dibattito di fine estate. Ma prima di ragionare sulla fattibilità di interventi e disponibilità di risorse per affrontare il serio problema di sicurezza ravvisato dai cittadini, Vimini vuole togliersi un gigantesco sasso che ha nelle scarpe all’indomani dell’intervento polemico fatto dall’assessore Francesco Baldelli proprio sul tema.

"Dopo cinque anni di silenzio e immobilismo, ad un mese dalle elezioni, la giunta regionale si ricorda di Pesaro?– sbotta Vimini innescando un duello a distanza con l’assessore uscente –. Sulla Pesaro-Fano la Regione non ha mai mosso un dito. Baldelli ha ragione quando dice che la SS16 è “uno dei tratti più trafficati delle Marche”: ma lo è sempre stato, anche durante i suoi cinque anni di mandato. Curioso e fuori luogo farlo ora, a seguito di un evento tragico avvenuto, per giunta, nell’area di Fano e non di Pesaro e sulla scorta delle multe rilevate a chi non rispetta la sosta e la velocità nel tratto pesarese, più sicuro perché regolamentato attraverso un tutor. In cinque anni la Giunta regionale non si è mai occupata del tema della Statale e in generale delle infrastrutture nel pesarese, quindi dovrebbe astenersi sul dare lezioni, peraltro fuori tempo massimo. Stupisce infatti che Baldelli abbia dato appuntamento ad ottobre".

Le scudisciate di Vimini partono dalla considerazione per cui "In cinque anni, di cui gli ultimi tre con il Governo nazionale ‘amico’, come più volte rivendicato, la Regione avrebbe potuto ideare, con le amministrazioni, un arretramento dell’attuale tracciato della Statale 16, intercettando fondi regionali e del Governo. E invece l’unica azione fatta è stata quello di far saltare quasi 2 miliardi di finanziamento per l’arretramento della ferrovia. Perché? – alza il tono – Solo perché si tratta di un investimento intercettato dall’allora sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Questa è l’ opera davvero risolutiva del tema ‘Sottomonte’ perchè andrebbe a trasformare e riqualificare tutta l’area, tratto fanese compreso, facendone un vero paradiso per cittadini, turisti e operatori".

Poi la stoccata finale: "anche questo finanziamento, respinto dalla Giunta Acquaroli e finito ad altre regioni, sarà recuperato dalla nuova giunta regionale, proprio in quel famoso tavolo di ottobre". E’ ovvio che Vimini sottointenda che a quel tavolo ci sarà "Matteo perché vinceremo le elezioni" e non Baldelli. "Ancora una volta – conclude – la destra non perde occasione per fare propaganda, strumentalizzando un tema caro alla città e mettendo davanti l’interesse politico al bene del territorio".