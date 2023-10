Stati Generali del Turismo a Pesaro: si svela la Capitale della Cultura 2024

Professionisti, portatori d’interesse, stampa nazionale, enti e associazioni che operano nel settore turistico in Italia e all’estero si danno appuntamento agli Stati Generali del Turismo 2024 di Pesaro, martedì 10 ottobre, dalle 15, nella sede Alpitour World in strada della Fornace Vecchia. Il programma prevede, alle 15, la registrazione degli iscritti e il benvenuto di Silvano Straccini, direttore generale Pesaro 2024. A seguire, ore 15.15, Tommaso Bertini, direttore marketing corporate di Alpitour World interverrà sul tema “Scenari: andamenti e trend del turismo e di Alpitour”.

Spazio poi, alle 15.30, per il talk a 3 voci “Da Procida 2022 a Pesaro 2024 passando per Bergamo Brescia 2023” insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore artistico di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura Agostino Riitano e al sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Numeri e sentiment degli arrivi e presenze, criticità e opportunità del settore turistico saranno, alle ore 16.15, al centro dell’“Osservatorio Turismo Pesaro Sentiment” insieme a Mario Romanelli, sales director Data Appeal Company e a Stefano Bonini, Ceo Trademark Italia. Alle 16.30 il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini interverrà sul tema “Tra Capitale italiana della cultura e flussi turistici. Strategie e visioni 2024” prima di passare la parola, alle 17, a Marco Bruschini, direttore Atim Marche. Si proseguirà a ritmo serrato con gli speech di Francesco Delzio, Gruppo FS Italiane, che presenterà, alle 17.15, il progetto “Land of beauty”; con quello di Agnese Pini, direttrice QN, agli Stati Generali del Turismo con l’intervento “Strategia di media partnership per Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura” delle 17.30; con quello di Simona Sala, direttrice Rai Radio2 che, alle 17.45, relazionerà su “Radio2 X #Pesaro2024. Una collaborazione da Capitale”.