Stati generali del turismo al via: esperti e dibattiti

Si aprono le porte degli Stati Generali del Turismo 2025 di Pesaro, in programma dalle 9.30, nel Workspaces Della Chiara di strada Selva grossa 24. "Un’edizione importante - dicono Andrea Biancani, sindaco di Pesaro e Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo - per tracciare un primo bilancio dell’anno “storico” della Capitale italiana della cultura e per guardare alla strada futura". Il programma prevede, alle 9.30, la registrazione degli iscritti e, alle 10, dopo i saluti istituzionali del primo cittadino e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il talk “Pesaro 2024: bilancio e legacy di un anno da Capitale della Cultura” (fino alle 11), moderato da Emanuela Rossi, direttrice di Rossini Tv, a cui parteciperanno il sindaco Biancani con l’intervento “Pesaro, Capitale italiana della cultura oggi e domani”; il vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini che approfondirà la tematica “Il territorio come capitale: 50x50 e Cosa c’è DOP”; la dirigente Turismo Regione Marche Paola Marchegiani che parlerà delle “Linee strategiche e i dati dello sviluppo turistico regionale”; il direttore generale Pesaro 2024 Silvano Straccini sul palco con “I dati e i numeri della cultura di Pesaro 2024”; il sales director di Data Appeal Company Mario Romanelli che dirà “Cosa raccontano i dati e i trend del turismo? Un anno da Capitale della cultura”. Dopo un coffee break, i lavori riprenderanno con il secondo talk della mattinata alle ore 11.30, dedicato a una riflessione sul “Rilancio 2025: nuovi scenari possibili in prospettiva Pesaro 2033” guidata da Lorenzo Luzi, giornalista Rai che, alle 11.30, chiamerà sul palco dei Workspaces Della Chiara il vicesindaco Vimini, il direttore Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, già direttore di Matera 2019 Paolo Verri, Paula Mota Garcia, Edoardo Colombo e Matteo Ricci. La mattinata terminerà, alle ore 12.30 con le conclusioni.