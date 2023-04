Stato di emergenza "Soldi inadeguati per ripagare i danni al patrimonio pubblico"

E’ vero, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i comuni di Pesaro, Fano e Ancona particolarmente colpiti dal terremoto del 9 novembre scorso. Ma in concreto cosa significa? Il sindaco Matteo Ricci dice: "Va bene la dichiarazione ma stanziare 4,8 milioni per tre comuni è del tutto insufficiente e inadeguato". Le richieste complessive superano i 100 milioni, 20 solo per Pesaro. Il presidente della regione Acquaroli ha detto che le "risorse stanziate serviranno per le prime risposte urgenti come il contributo di autonoma sistemazione. Ora che il Governo ha riconosciuto il danno, siamo in grado di dare il via ad una nuova fase che consentirà di dare delle risposte concrete ed una prospettiva sia alle famiglie sfollate che agli enti locali".

Per i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri "il riconoscimento dello stato d’emergenza per il terremoto dello scorso 9 novembre è finalmente una buona notizia. Fin dai giorni immediatamente successivi alla prima scossa – ricordano - avevamo chiesto alla Regione di inoltrare la richiesta alla Protezione civile, ma ci sono volute quasi tre settimane per arrivare il 21 novembre alla richiesta formale. E successivamente abbiamo più volte sollecitato la risposta da parte del Governo, anche con una mozione approvata in Consiglio regionale lo scorso 13 dicembre. Al ritardo della richiesta della Regione si è così aggiunto il ritardo nella risposta dell’esecutivo". E ancora: "E’ chiaro che questo primo stanziamento di 4,86 milioni di euro, a fronte di una stima dei danni superiore ai 100 milioni, sia inadeguato, in quanto assegnati non nella fase di emergenza, ma già in quella che dovrebbe essere la fase della ricostruzione".

La consigliera regionale Marta Ruggeri di M5s scrive: "Succede che certa politica abbia la memoria corta. È la ragione per cui il governatore Francesco Acquaroli si vanta sulla dichiarazione dello stato di emergenza per il terremoto del 9 novembre scorso, ora che è stata deliberata dal Consiglio dei ministri. Il presidente marchigiano non si ricorda, però, che proprio su questo stesso tema la giunta e la maggioranza regionale diedero vita a un teatrino finora tra i più avvilenti del mandato. Giunta e maggioranza osteggiarono infatti la proposta dell’opposizione, da me appoggiata, che sollecitava un intervento sul Governo centrale per ottenere nei tempi più rapidi la dichiarazione dello stato di emergenza. Per fortuna l’opposizione non ha desistito e oggi può dire di avere fatto un buon servizio alla comunità marchigiana, al contrario di qualcun altro con la memoria corta".

L’assessore al patrimonio di Pesaro Riccardo Pozzi afferma che le "risorse non basteranno certo a dare risposte ai danni che abbiamo avuto in tantissimi edifici di Pesaro. Presumo che possano essere utilizzati in minima parte per i lavori di ristrutturazione del teatro Rossini, danneggiato dal terremoto, che stiamo già ristrutturando con 500mila euro in modo da averlo disponibile da ottobre. Quindi, speriamo di recuperare quei soldi attraverso i fondi regionali. Ma noi ancora non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale. Ho letto la notizia informalmente nel profilo del social del presidente Acquaroli. Ci attendiamo di saperne di più in maniera ufficiale e certa"

ro.da.