Statue senza pace, il papa è nel mirino

Può essere movimentata la vita di una statua di pietra? A Urbino sì, e per di più non si parla solo di una, ma di ben tre statue, tre monumenti cittadini che hanno una cosa in comune: l’essere state realizzate o restaurate da Pippi Balsamini, lo scultore urbinate scomparso ormai più di due anni fa che ha messo spesso l’anima, oltre al tempo e alla abilità artistica, nel riparare antichi monumenti di Urbino rovinati dai secoli, o nel riprodurli tramite dei calchi per riposizionarli nel loro luogo originario.

Ebbene, pare che queste statue, già messe a dura prova dalle intemperie e dai secoli, non trovino pace, nell’indifferenza generale. A raccontarci le ultime vicissitudini delle sculture è il figlio di Balsamini, Guidubaldo, che quasi quotidianamente passa a piedi di fianco ai lavori paterni: "Ultimamente ne è successa una dietro l’altra, è quasi incredibile. L’ultima cosa di cui mi sono accorto è che la scultura della Barberina, nell’omonima fontana in via Battisti, è in bilico sul piedistallo e rischia di cadere. Essendo la fontana vuota da anni, immagino che qualcuno si sia arrampicato e, passando dietro la scultura, l’abbia involontariamente spostata. La Barberina è un calco che Pippi fece tanti anni fa della scultura romana oggi custodita dall’Università a Palazzo Albani. È quindi più leggera dell’originale in pietra, ma comunque non facile da spostare. Ma questa è una piccolezza, in confronto alle altre due".

Infatti le altre situazioni che segnala Balsamini sono note da anni, e se ne è occupato nei mesi scorsi anche il Carlino, ma purtroppo nulla è cambiato. Prosegue Balsamini: "La statua più trascurata, che sarebbe anche quella più semplice da sistemare, è la madonnina sotto porta Valbona. È una copia dell’originale custodito a palazzo ducale che mio padre fece nel 2005, ma da quando è stata collocata non è mai stata pulita, penso perché è necessario rimuovere il vetro. Vetro che, come anche la statua stessa, è sporchissimo, eppure ci vorrebbe così poco per renderli nuovamente puliti e illuminarla con un faretto nuovo". L’edicola votiva, posta in un passaggio in cui entrano quasi tutti i turisti che arrivano a Urbino, è effettivamente un brutto biglietto da visita. Così come è sotto gli occhi di tutti anche la statua di papa Celestino V in via Bramante, all’incrocio col piano Santa Lucia.

"Qui mio padre – spiega Balsamini – fece la mano del papa, che era mancante da quando, oltre un secolo fa, si dice che la mozzò un maniscalco. Nel 2009 fu sistemata ma nell’autunno 2022 qualcuno, probabilmente per fare una bravata, l’ha parzialmente staccata e ora la mano può ruotare e ogni tanto cambia posizione. Fortunatamente il perno metallico impedisce che si stacchi del tutto, ma occorre cementarla per far sì che non cada del tutto. Senza contare che viene periodicamente usata per appendervi oggetti di qualsiasi tipo. Spero che il Comune prenda a cuore le situazioni di questi monumenti e li sistemi, non tanto per mio padre, ma per il decoro della città".

