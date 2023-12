"Stava annegando in piscina. Così l’abbiamo salvato"

AUDITORE

Prontezza di riflessi, saper prendere le giuste decisioni in pochi secondi e, soprattutto, la giusta formazione per affrontare queste situazioni. Probabilmente Samuele Carloni e Simone Clementi, i due responsabili in servizio alla piscina comunale di Sassocorvaro Auditore, dovrebbero passare sotto la categoria "eroi" ma loro rifiutano quest’etichetta: "Nei giorni scorsi durante l’attività di nuoto libero ci accorgiamo di un uomo fermo, a pancia sotto, col viso in acqua ma che non sta nuotando-raccontano-. Capiamo che ha perso i sensi, probabilmente un malore".

Clementi si tuffa subito, lo raggiunge e lo porta a bordo vasca: "Insieme lo abbiamo tirato fuori -continuano i due istruttori-, abbiamo verificato che non era cosciente e che non respirava. Prontamente abbiamo fatto le verifiche prescritte da quello che è il protocollo in questi casi che prevedono di guardare, ascoltare e sentire per sincerarsi delle condizioni in cui si opera e da lì uno è partito col massaggio cardiaco mentre l’altro è corso a prendere il defibrillatore. Abbiamo anche allertato il 118. Fortunatamente l’uomo è tornato a respirare e lo abbiamo potuto mettere nella posizione laterale di sicurezza. L’ambulanza è arrivata davvero velocemente e i sanitari hanno preso in carico l’uomo che ora si è ripreso e sta bene".

Carloni e Clementi se la sono vista brutta ma l’essere formati gli ha permesso di salvare una vita: "Partecipare ai corsi di formazione è fondamentale e, probabilmente, lo si capisce soltanto quando ci si trova davvero in certe situazioni. Agire tempestivamente mettendo in pratica poche nozioni ma eseguite al meglio è il segreto per poter salvare una persona. Noi siamo stati bravi ma anche fortunati ad aver da poco rinnovato il corso per la respirazione cardiopolmonare ed entrambi eravamo formati e sapevamo come gestire la situazione".

La gestione della piscina dell’Unione Montana Montefeltro è affidata all’Associazione Aquateam Montefeltro, società sportiva locale, e costituisce un importante presidio per tutto l’entroterra: "Qui facciamo corsi di nuoto per adulti e bambini, riabilitazione funzionale in acqua, attività con le scuole e in una piscinetta con acqua riscaldata anche attività per i neonati. È un servizio molto importante e apprezzato nella nostra zona". E sapere che all’interno ci lavorano delle persone così preparate non può che essere un ulteriore aspetto a favore per chi ama nuotare tra le montagne del Montefeltro.

Andrea Angelini